Sin Paredes, Boca recibe a Vasco da Gama por la ida de las semis de la Sudamericana

Boca Juniors recibirá este martes a Vasco da Gama de Brasil por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, el segundo torneo de clubes más importante de América. El conjunto argentino intentará aprovechar la localía para comenzar la serie con un resultado favorable y encaminar su clasificación a la final.

El encuentro se disputará desde las 21:30 en el Estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera, en un compromiso que tendrá como principal particularidad la ausencia de Leandro Paredes, capitán y figura del equipo. Sin uno de sus referentes, el Xeneize deberá afrontar un desafío determinante en una instancia en la que cada resultado puede incidir en el desarrollo de la eliminatoria.

La cobertura en vivo estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas. El partido podrá seguirse por ESPN, Disney+ Premium y DSports, de acuerdo con la información difundida para este encuentro.

La conducción arbitral estará en manos del chileno Piero Maza, mientras que su compatriota José Cabero fue designado para desempeñarse en el VAR. De esta manera, el duelo entre argentinos y brasileños contará con una terna arbitral chilena en las principales funciones de campo y revisión por video.

Boca llega con un invicto de 17 partidos

El equipo argentino afronta esta semifinal en medio de un gran momento deportivo. Boca arrastra 17 partidos sin conocer la derrota y mantiene abiertas sus posibilidades en todas las competiciones que disputa durante este semestre. Esa continuidad en los resultados alimenta la expectativa del conjunto y de sus hinchas de avanzar en la Copa Sudamericana, sin descuidar los demás objetivos.

El panorama deportivo del Xeneize incluye cuatro frentes en los que continúa en carrera. Por un lado, está en las semifinales de la Copa Sudamericana y de la Copa Argentina. Además, pelea por el título de Campeón de Liga en la tabla anual y sigue firme en el Torneo Clausura.

Esta situación convierte al encuentro frente a Vasco da Gama en una instancia de especial importancia dentro de un calendario en el que Boca sostiene aspiraciones en diferentes competencias. El objetivo inmediato será iniciar la serie internacional con un resultado favorable en su estadio, en un contexto marcado por la confianza que genera la racha invicta, aunque con la dificultad adicional de no disponer de Paredes.

En la Copa Sudamericana, el conjunto argentino llegó a las semifinales después de superar tres cruces eliminatorios. En su recorrido dejó atrás a O'Higgins de Chile, Recoleta de Paraguay y San Pablo de Brasil, una sucesión de rivales de distintos países que le permitió alcanzar la instancia previa a la definición del certamen.

El equipo está dirigido por Roberto "Vasco" Arruabarrena, quien tendrá la responsabilidad de conducir al plantel en este primer enfrentamiento ante el conjunto brasileño.

Vasco da Gama busca dar el primer paso fuera de casa

Vasco da Gama también consiguió su lugar entre los cuatro mejores del torneo tras una campaña en la que eliminó a tres adversarios. El equipo brasileño dejó en el camino a Deportivo Independiente Medellín de Colombia, Olimpia de Paraguay e Independiente Santa Fe de Colombia.

Ese recorrido lo depositó en las semifinales, donde tendrá como primer desafío visitar La Bombonera. El conjunto visitante intentará obtener un resultado que le permita afrontar la continuidad de la serie con posibilidades de alcanzar la final, en un partido que lo enfrentará a un Boca que llega con una prolongada racha sin derrotas.

Sin embargo, el presente de Vasco da Gama en el campeonato brasileño contrasta con su avance en la competencia internacional. En el Brasileirao atraviesa un momento delicado: ocupa el decimocuarto puesto y se encuentra a solo tres puntos de la zona de descenso, cuando todavía restan nueve fechas por disputarse.

La situación en el torneo local constituye uno de los datos centrales del contexto con el que el equipo brasileño afrontará la semifinal. Mientras busca avanzar en la Copa Sudamericana, también debe atender su posición en el Brasileirao, donde la cercanía con los puestos de descenso y las nueve jornadas pendientes mantienen abierto el escenario de la competencia.

El partido ante Boca aparece así como un compromiso de relevancia para ambos equipos, aunque cada uno llega con circunstancias diferentes: el Xeneize sostiene un invicto de 17 encuentros y continúa en carrera por varios títulos, mientras que Vasco da Gama viene de superar tres eliminatorias internacionales y atraviesa dificultades en el certamen brasileño.

Las probables formaciones

De acuerdo con las alineaciones difundidas en la previa, estas serían las formaciones de ambos equipos para el encuentro de ida de las semifinales.

Boca Juniors

Álvaro Montero.

Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco.

Santiago Ascacíbar y Milton Delgado.

Leonel Flores, Carlos Palacios y Sebastián Villa o Ángel Romero.

Miguel Merentiel.

Director técnico: Rodolfo Arruabarrena.

La formación contempla una alternativa en el sector ofensivo: Sebastián Villa o Ángel Romero ocuparían ese lugar, según la alineación finalmente elegida. La ausencia de Leandro Paredes, señalada como uno de los principales condicionantes de la previa, será otro de los aspectos destacados del equipo argentino para este compromiso.

Vasco da Gama

Léo Jardim.

José Luis Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan y Cuiabano.

Santiago Sosa, Thiago Mendes y Alan Lescano.

Andrés Gómez, Claudio Spinelli y David.

Director técnico: Pedro Emanuel.

El conjunto brasileño presentaría una estructura con cuatro defensores, tres mediocampistas y tres futbolistas en el frente de ataque, de acuerdo con la probable formación informada.

Todos los detalles del partido

El encuentro corresponde a la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana y se jugará en el estadio de Boca Juniors.

Partido: Boca Juniors vs. Vasco da Gama.

Competencia: Copa Sudamericana.

Instancia: semifinales, partido de ida.

Estadio: Alberto J. Armando, La Bombonera.

Horario: 21:30.

Árbitro: Piero Maza, de Chile.

VAR: José Cabero, de Chile.

Transmisión: ESPN, Disney+ Premium y DSports.

Cobertura en vivo: Agencia Noticias Argentinas.

Con un invicto de 17 partidos y objetivos vigentes en cuatro competiciones, Boca buscará aprovechar su condición de local para dar el primer paso hacia la final. Del otro lado, Vasco da Gama intentará trasladar a la instancia internacional el rendimiento que le permitió eliminar a sus anteriores rivales, mientras enfrenta la presión de su situación en el Brasileirao.

La ausencia de Leandro Paredes, el presente deportivo del conjunto argentino y las dificultades del equipo brasileño en el torneo local conforman los principales elementos de la previa de un cruce que comenzará a definirse este martes en La Bombonera.