Belgrano venció a Independiente Rivadavia y quedó como escolta de la Zona B

Belgrano de Córdoba derrotó por 2-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza, imponiéndose en condición de local para posicionarse segundo en la Zona B, en el encuentro correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.

El partido se definió con el gol en contra por parte de Tomás Bottari tras un córner desde la derecha por parte de Emiliano Rigoni; este último fue el encargado de sellar el resultado en 2-0 con un remate desde fuera del área al ángulo del arquero "Leproso", Emmanuel Gómez Riga.

En el compromiso anterior, Belgrano derrotó por 2-0 a Banfield, con goles de Passerini y López, como visitante en el estadio Florencio Sola por la cuarta fecha del Torneo Clausura, mientras que Independiente Rivadavia de Mendoza llegó tras rescatar un empate valiosísimo ante Fluminense en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El encuentro comenzó siendo dominado por el local, con un primer aviso por parte de un cabezazo desviado de Lucas Passerini; posteriormente, una nueva llegada con el remate desde afuera por parte de Franco "El Mudo" Vázquez que pasó cerca del palo.

La primera de Independiente fue a los 36, cuando Gonzalo Ríos le bajó de cabeza la pelota a Luciano Sábato que, en el punto penal, no pudo rematar de la mejor manera, desaprovechando la posibilidad de abrir el marcador.

Antes de terminar el primer tiempo, Emiliano Rigoni, desde un córner, apuntó a la cabeza de Passerini, pero al forcejear con Tomás Bottari terminó rebotando en el defensor, ocasionando el gol en contra a favor de Belgrano.

En el complemento y "desde el vestuario", antes del minuto de juego, llegó el segundo tanto para el equipo dirigido por Ricardo Zielinski. "El Mudo" Vázquez sacó del medio hacia el arquero Thiago Cardozo, que decidió jugar hacia adelante, donde, de cabeza, ganó Villalba para que Rigoni, desde fuera del área, prenda la mecha y remate al ángulo para ampliar y sellar con un golazo la ventaja de local.

Sin mucho más, el encuentro siguió siendo dominado por el "Pirata" con pocas ideas de juego y de ataque por parte de los comandados por Alfredo Berti.

El próximo desafío de Belgrano será medirse con Racing de Avellaneda por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro se disputará en el estadio Único del Parque La Pedrera, en San Luis, mientras que Independiente Rivadavia buscará la clasificación histórica frente a Fluminense en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.