Estudiantes goleó a Gimnasia y se quedó con el clásico de La Plata

Estudiantes de La Plata goleó por 4-0 a Gimnasia y Esgrima en el clásico platense, estirando la racha positiva ante su máximo rival, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.

Los goles del triunfo los hicieron Eros Mancuso a los 43 del primer tiempo; Tiago Palacios, Joaquín Tobío Burgos y, finalmente, Alexis Castro, a los 15, 25 y 39 minutos del complemento, respectivamente. Además, para el "Lobo" fueron expulsados Alexis Steimbach y Germán Conti.

En el anterior partido, Estudiantes de La Plata igualó 1-1 contra Universidad Católica de Chile, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, con tantos de Joaquín Tobio Burgos y Fernando Zampedri, respectivamente, en condición de local en el estadio "Uno"; mientras que Gimnasia y Esgrima La Plata llegó al clásico luego de ganarle por 2-0 a Barracas Central, con goles de Agustín Colazo y Franco Torres, en el estadio Juan Carmelo Zerillo por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

El primer tiempo comenzó con llegadas claras pero con poca precisión para ambos, y con Gimnasia imponiéndose mediante la presión y ataques directos. Fernando Muslera apareció para tapar y desviar al córner, una de las más claras para la visita, tras un remate cruzado de Auzmendi.

A pesar del buen arranque del "Lobo", el partido se inclinó a favor del local con la expulsión de Steimbach, mediante la decisión de Yael Falcón Pérez, que, desde el llamado del VAR, dictaminó la sanción por un planchazo de manera innecesaria hacia el tobillo izquierdo de Tobio Burgos.

A los 43 de la primera parte, apareció Eros Mancuso para abrir el marcador, con una volea hacia el palo izquierdo del arquero Nelson Insfrán, luego de un centro pasado tras el desborde de Tobio Burgos desde el otro lateral.

Minutos más tarde, Infrán evitó el segundo tanto en dos ocasiones: primero el remate de Adolfo Gaich en solitario, proveniente de una contra, y luego un tiro libre de Alexis Castro al borde del área.

En el complemento, el encuentro volvió a hacerse cuesta arriba para los dirigidos por Ariel Pereyra, debido a la expulsión por doble amarilla de Germán Conti, que lo dejó con 9 jugadores; la primera fue por tocar la pelota con la mano y la segunda por un golpe a Gaich, quien punteó la pelota antes de que el defensor pudiera rechazar.

A los 14, Gaich asistió de cachetada a la pelota para Tiago Palacios, que controló en velocidad, recorrió un par de metros hasta entrar al área, donde remató de zurda, cruzado al ángulo izquierdo de Infran, para ampliar la ventaja del "Pincha".

Para coronar el partidazo que venía haciendo, Tobio Burgos la picó ante la salida del arquero del "Lobo", luego de una recuperación en terreno propio; de esta manera se convirtió en goleada a favor del equipo dirigido por Alexander "El Cacique" Medina.

Pero, el "León" no se quedó con los tres anteriores y a los 39 minutos, Alexis Castro controló de pecho en el área rival y, de espaldas al arco, con media vuelta y remate de zurda, selló la victoria que estira la histórica racha ganadora en condición de local, donde Gimnasia lleva 23 años sin poder ganar fuera del Bosque.

El próximo desafío de Estudiantes será visitar a Universidad Católica el martes 18, desde las 21:30, en Chile para tratar de clasificarse a los cuartos de final de la Copa Libertadores; mientras que Gimnasia se medirá ante Deportivo Riestra en la misma fecha, desde las 17:00, por los octavos de final de la Copa Argentina.