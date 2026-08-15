San Lorenzo le ganó con lo justo a Unión y consiguió algo de alivio

San Lorenzo, que fue recibido con silbidos por su público, finalmente se impuso a Unión de Santa Fe por 1-0, como local, en un discreto partido disputado esta tarde en el estadio Nuevo Gasómetro, por la quinta fecha del Torneo Clausura de fútbol.

El único gol lo marcó el delantero Rodrigo Auzmendi, cuando se jugaban 19 minutos del segundo tiempo.

De esta manera, el equipo azulgrana -que venía de caer en el clásico frente a Huracán- sumó su segunda victoria en el certamen y se alejó del fondo de la tabla, aunque no ganaba desde la segunda jornada, cuando superó a Gimnasia de Mendoza.

La seguidilla motivó la reacción de los hinchas, quienes abuchearon a sus jugadores antes de empezar, mientras que en la semana algunos integrantes de la barra brava se reunieron con los jugadores y el cuerpo técnico, que encabeza Néstor Gorosito, para hablar sobre la crisis futbolística.

En medio de ese clima, San Lorenzo salió a jugar ante Unión, obligado a revertir la situación, que lo había dejado en los últimos peldaños de la Zona A. Por eso, desde el principio tomó la iniciativa, aunque Unión lo puso en alerta con remate de Estigarribia.

De todas maneras, la búsqueda de San Loreno casi rinde sus frutos sobre los 11 minutos, con un cabezazo de Auzmendi, bien resuelto por el arquero Mansilla.

Luego, Unión se quedó sin Malcorra -su armador- lesionado, y poco después también se fue lesionado Mosqueira, con lo que agotó dos variantes en pocos minutos, aunque hasta ese momento no había arriesgado demasiado.

En el arranque del segundo período, otra vez San Lorenzo fue al frente e inquietó con remate de Perruzzi, enseguida, Mansilla volvió a lucirse al salvar su arco, hasta que a los 19 nada pudo hacer para evitar el gol de Auzmendi, quien recibió un despeje defectuoso de un defensor y definió cruzado.

El gol calmó los ánimos en las tribunas, y a partir de allí el equipo local, con más tranquilidad, buscó estirar la diferencia ante un oponente que nunca lo puso en aprietos. Poco después, apareció otra vez Mansilla para evitar el gol de Del Prete, que hubiera definido el pleito.

Sobre el final, el árbitro Rey Hilfer revisó un posible penal de Maizón Rodríguez, fue al VAR y desestimó la falta en favor de San Lorenzo, que ganó merecidamente, cortó la mala racha y ahora se ilusiona con otro panorama.

En la próxima fecha el equipo azulgrana visitará s Estudiantes de Río Cuarto, mientras que Unión jugará en Mar del Plata contra Aldosivi.

Esta es la síntesis:

San Lorenzo 1 - Unión 0.

Estadio: San Lorenzo.

Arbitro: Leandro Rey Hilfer.

San Lorenzo: José Devecchi; Nicolás Blanco, Emiliano Amor, Danilo Arboleda y Teo Rodríguez Pagano; Juan Pablo Alvarez, Nicolás Tripicchio, Ignacio Perruzzi y Mateo Reali; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Bruno Pittón; Julián Palacios, Lucas Menossi, Joaquín Mosqueira e Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia y Cristian Estigarribia. DT: Leonaro Madelón.

Gol en el segundo tiempo: 19m. Auzmendi (SL).

Cambios en el primer tiempo: 18m. Mauro Luna Diale por Malcorra (U); 25m. Emilio Giaccone por Mosqueira (U).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Juan Pintado por Vargas (U); 9m. Gustavo Del Prete por Alvarez (SL); 43m. Misael Aguirre por Menossi y Erik Ramírez por Tarragona (U).