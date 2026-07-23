Belgrano venció a Rosario Central en Alberdi y arrancó el Clausura con una victoria

Belgrano inició con el pie derecho su camino en el Torneo Clausura de la Liga Profesional al derrotar este jueves por 2-1 a Rosario Central en el estadio Julio César Villagra, por la primera fecha del Grupo B. El conjunto cordobés hizo valer la localía y sumó sus primeros tres puntos ante el vigente campeón del fútbol argentino.

En la previa del encuentro, el equipo dirigido por Belgrano protagonizó un gesto de reconocimiento hacia Rosario Central al realizar el tradicional pasillo para homenajear al conjunto rosarino por su reciente consagración.

El partido fue equilibrado desde el inicio, con ambos equipos disputando el control del juego. Sin embargo, fue el Pirata el que logró romper el cero a los 35 minutos del primer tiempo gracias a Nicolás "Uvita" Fernández, quien aprovechó una de las situaciones más claras del conjunto local para poner el 1-0 antes del descanso.

En el complemento, Rosario Central reaccionó y consiguió el empate a los 31 minutos por intermedio de Julián Fernández, que devolvió la ilusión al conjunto visitante. No obstante, cuando el encuentro parecía encaminarse hacia la igualdad, Francisco González Metilli apareció a los 42 minutos para marcar el 2-1 definitivo y desatar el festejo en Alberdi.

Aunque Rosario Central terminó el encuentro con un 53% de posesión frente al 47% de Belgrano, el conjunto cordobés mostró mayor eficacia en las áreas y aprovechó mejor sus oportunidades para quedarse con la victoria.

Con este resultado, Belgrano comenzó el Clausura en lo más alto del Grupo B, mientras que Rosario Central quedó relegado en la clasificación tras el debut.

En la próxima jornada, el Pirata volverá a jugar como local cuando reciba a Argentinos Juniors el sábado 1 de agosto desde las 18. Rosario Central, en tanto, intentará recuperarse el martes 28 de julio frente a Racing Club en el Gigante de Arroyito.

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