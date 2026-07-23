Un periodista español criticó a Messi por reclamar la expulsión de Cucurella

El periodista español Alexis Martín-Tamayo Blázquez, más conocido como "MisterChip", cuestionó la actitud de Lionel Messi durante la final del Mundial al asegurar que el capitán de la Selección argentina se equivocó al pedir la expulsión del defensor español Marc Cucurella.

La polémica comenzó luego de que un usuario de la red social X le consultara su opinión sobre una jugada en la que Messi observó que el lateral español se tapó la boca y reclamó que fuera expulsado bajo la denominada "Ley Vinicius", una sanción que, según el planteo, durante el torneo solo había recaído sobre futbolistas sudamericanos.

"Messi se equivocó. Estaba frustrado y desesperado. Fue un partido muy difícil para él. Intentó equilibrar de cualquier manera una balanza que estaba completamente desequilibrada. Supongo que se habrá visto después y no estará muy orgulloso de lo que hizo. Todos cometemos errores", respondió el analista español.

Sus declaraciones provocaron una fuerte repercusión en las redes sociales, donde miles de usuarios debatieron sobre la actuación del capitán argentino. Ante las críticas, MisterChip volvió a defender su postura.

"Sí se equivocó. Ya sé que a muchos les parece un pecado leer algo así porque piensan que levita y mea oro líquido, pero lamento comunicarles que es un ser humano que juega al fútbol como nadie más lo ha hecho. Pero sigue siendo un ser humano", escribió.

No es la primera vez que el periodista expresa opiniones sobre el legado deportivo de Messi. En una entrevista anterior sostuvo que, a su criterio, el rosarino es el mejor futbolista de la historia por su rendimiento integral, aunque consideró que no fue el número uno absoluto en cada una de las grandes competiciones.

"¿Por qué Messi está por encima de todos? Por la misma razón que en los últimos Juegos Olímpicos el ganador del decatlón se consagró sin haber ganado necesariamente ninguna de las pruebas individuales: lo hace porque fue el más completo, porque rindió a un nivel altísimo en todas", argumentó.

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