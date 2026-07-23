Otamendi anunció su retiro de la Selección argentina: "Me voy con la tranquilidad de haberlo dejado todo"

Nicolás Otamendi puso fin a una de las etapas más importantes de su carrera al anunciar oficialmente su retiro de la Selección argentina. Horas después de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026, el defensor compartió una emotiva carta en sus redes sociales para despedirse de la camiseta albiceleste tras más de 15 años de trayectoria.

"Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera", comenzó el experimentado zaguero, quien fue una de las piezas fundamentales del ciclo de Lionel Scaloni y campeón del mundo en Qatar 2022.

En su mensaje, Otamendi reconoció el dolor por no haber podido cerrar su carrera con un nuevo título, aunque destacó el esfuerzo del plantel durante toda la competencia.

"El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto de que este grupo lo intentó hasta el último segundo. Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo", escribió.

El agradecimiento a los hinchas argentinos

El defensor dedicó un párrafo especial al público que acompañó a la Selección durante todos estos años y resaltó el vínculo que siempre sintió con la gente.

"Gracias al hincha argentino. Gracias por el amor incondicional, por cada bandera, por cada canción, por acompañarnos en los buenos momentos y, sobre todo, en los más difíciles. Ustedes hicieron que cada vez que sonara el himno sintiéramos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño", expresó.

También agradeció el apoyo de su familia, a la que definió como su sostén durante toda su carrera deportiva.

Un mensaje para el futuro de la Selección

Antes de cerrar su despedida, Otamendi dejó un mensaje dirigido a los futbolistas que continuarán defendiendo la camiseta argentina en los próximos años.

"Nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor. Levanten la cabeza, sigan luchando y no permitan que una derrota les robe la ilusión".

El defensor concluyó su carta con una frase que resume su recorrido con la Albiceleste:

"Hoy me despido de la Selección Argentina, pero con un orgullo inmenso por haber representado a mi país. Porque los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida. Gracias, Argentina. Gracias por dejarme cumplir el sueño de ser campeón del mundo y de vestir la camiseta más hermosa del mundo. Hasta siempre, Selección".

Con este anuncio, Otamendi cierra un ciclo histórico con la Selección argentina, en el que disputó múltiples Copas del Mundo, conquistó la Copa América y alcanzó la gloria máxima al levantar el Mundial de Qatar 2022, convirtiéndose en uno de los referentes más importantes de una de las generaciones más exitosas del fútbol argentino.

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