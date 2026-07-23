Con un gol de Merentiel, Boca le ganó 1-0 a O'Higgins por la Copa Sudamericana

Boca dio el primer paso en los playoffs de la Copa Sudamericana al derrotar por 1-0 a O'Higgins de Chile en la Bombonera. Sin embargo, la escasa diferencia dejó la serie completamente abierta y el equipo de Rodolfo Arruabarrena deberá sellar la clasificación a los octavos de final en el partido de vuelta, que se disputará en territorio chileno.

Desde el inicio, el conjunto xeneize asumió el protagonismo y monopolizó la posesión del balón. Con Leandro Paredes como conductor en la mitad de la cancha, Boca intentó abrir espacios por las bandas para vulnerar el ordenado esquema defensivo del equipo dirigido por Lucas Bovaglio. A pesar del dominio territorial, le costó generar situaciones claras durante buena parte de la primera etapa.

O'Higgins, por su parte, se mostró sólido en defensa y apostó a un bloque compacto para cerrar los caminos hacia su arco. Con una destacada labor de los defensores Alan Robledo y Miguel Brizuela, sumada a la seguridad del arquero Omar Carabalí, el conjunto chileno logró sostener el empate y buscó responder mediante rápidos contraataques liderados por Martín Sarrafiore y Bryan Rabello.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaría sin goles, apareció la jerarquía de Boca. A los 43 minutos, Leandro Paredes filtró una asistencia precisa para Miguel Merentiel, que definió con categoría para vencer al arquero visitante. Tras una revisión del VAR, el árbitro Andrés Matonte convalidó la conquista y desató el festejo en una Bombonera colmada.

Con la ventaja, Boca administró el trámite durante el complemento, aunque no consiguió ampliar la diferencia pese a generar nuevas oportunidades. El 1-0 terminó dejando sensaciones encontradas: el equipo consiguió un triunfo importante, pero la mínima ventaja obliga a mantener la concentración para la revancha en Chile, donde buscará asegurar el pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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