Bellingham expuso un fuerte cortocircuito en Inglaterra antes de la semi ante Argentina

La clasificación de Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026 quedó marcada por un inesperado conflicto interno entre una de sus principales figuras y el entrenador del seleccionado.

Apenas finalizó el encuentro en el que los ingleses derrotaron por 2-1 a Noruega en el tiempo suplementario, Jude Bellingham, autor de los dos goles que permitieron la remontada y el pase a la siguiente instancia, respondió públicamente a las declaraciones de Thomas Tuchel y dejó en evidencia un fuerte malestar dentro del plantel.

El episodio ocurrió en la previa del compromiso de semifinales frente a Argentina, en un momento en el que el seleccionado inglés ya comenzaba a preparar uno de los partidos más importantes del torneo.

El partido ante Noruega y las críticas del entrenador

El encuentro frente a Noruega resultó mucho más exigente de lo esperado para Inglaterra. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel comenzó en desventaja luego del gol inicial del seleccionado noruego y debió reaccionar para evitar la eliminación.

La igualdad llegó durante los 90 minutos reglamentarios, mientras que el segundo tanto convertido por Jude Bellingham, ya en el inicio del tiempo suplementario, terminó asegurando la clasificación inglesa a las semifinales.

Pese al resultado favorable, el entrenador alemán evitó mostrarse plenamente conforme con el rendimiento exhibido por su equipo. Al ser consultado por la actuación de Inglaterra, Tuchel reconoció que el equipo había atravesado más dificultades de las esperadas. "Se habían complicado la vida muchísimo."

Más tarde amplió su análisis y, aunque valoró el resultado deportivo, dejó en claro que esperaba una producción superior. "El resultado es fantástico. Estar entre los últimos cuatro es increíble, pero no estoy satisfecho con el rendimiento. Hoy tuvimos suerte."

El técnico también señaló que el equipo deberá elevar su nivel para afrontar el próximo compromiso. "Tenemos que mejorar. Ahora toca celebrar y asimilarlo todo. Tenemos tres días."

Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista televisiva inmediatamente después del encuentro.

La contundente respuesta de Bellingham

Las palabras de Tuchel no pasaron inadvertidas para Jude Bellingham. Cuando el volante del Real Madrid fue consultado sobre las críticas formuladas por su entrenador, respondió con evidente disgusto. "Como sea. Da igual. Es difícil estar en la cancha en un partido agotador. Todos los jugadores hemos hecho un gran esfuerzo para clasificar."

Lejos de cerrar el tema, el mediocampista profundizó sus cuestionamientos y dirigió una frase directamente hacia el entrenador. "Tal vez él no sabe lo que es jugar en estas condiciones. Contra Erling Haaland, Odegaard, Nusa, Sorloth. No son un equipo fácil contra el que jugar."

Las declaraciones fueron realizadas ante las cámaras del canal ITV y dejaron expuesto un desacuerdo público con el conductor del seleccionado inglés.

La defensa del esfuerzo del plantel

Además de cuestionar la evaluación realizada por Tuchel, Bellingham defendió la manera en que Inglaterra consiguió la clasificación. El mediocampista sostuvo que no todos los partidos pueden ganarse de la misma forma y reivindicó la capacidad del equipo para imponerse en un contexto complejo. "No se puede ganar todos los partidos solo con pases largos o 1.000 pases... a veces hay que ganar de forma sucia y eso es lo que hicimos hoy."

Con esas declaraciones, el futbolista puso el foco en el esfuerzo realizado por los jugadores durante un encuentro exigente y destacó la importancia del resultado obtenido por encima de las formas.

Una actuación decisiva para alcanzar las semifinales

Más allá de la polémica posterior, Jude Bellingham fue la gran figura del partido. El volante convirtió los dos goles con los que Inglaterra logró revertir el resultado frente a Noruega y aseguró el pasaje a las semifinales del Mundial.

Su actuación permitió que el seleccionado inglés vuelva a instalarse entre los cuatro mejores equipos del torneo, una instancia que remite a la campaña realizada en el Mundial de Rusia 2018. En aquella edición, Inglaterra también alcanzó las semifinales, aunque posteriormente fue eliminada por Croacia, que se impuso por 2-1.

El reconocimiento a sus compañeros

Luego del cruce con Tuchel, Bellingham también dedicó palabras de reconocimiento hacia el resto del plantel.

El futbolista destacó el rendimiento colectivo y expresó su satisfacción por la clasificación conseguida. "Mis pensamientos y mi agradecimiento van para los jugadores que estuvieron en cancha y que han hecho un magnífico partido. Y me siento orgulloso de lo que hemos logrado."

Con esa declaración buscó poner en valor el esfuerzo realizado por sus compañeros durante un encuentro que exigió llegar hasta el tiempo suplementario para definir al clasificado.