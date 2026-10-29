Boca y Atlético Mineiro: se agotó en horas la primera tanda de entradas para la final

La expectativa por la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro de Brasil quedó reflejada en la velocidad con la que se agotó la primera tanda de entradas habilitadas para el encuentro decisivo. Los tickets fueron vendidos en cuestión de horas, en una etapa destinada exclusivamente a un grupo específico de aficionados: ciudadanos colombianos residentes en Colombia.

Las localidades correspondieron a la categoría 1, con un precio de 250 dólares por entrada, y estuvieron disponibles para quienes integraban ese segmento de público. Una vez agotados los tickets, la atención se trasladó a las próximas instancias de comercialización, que permitirán acceder a otras ubicaciones del estadio y estarán dirigidas a un público más amplio.

La rapidez de la venta inicial constituye uno de los primeros indicadores del interés que despierta el partido, que reunirá al conjunto argentino y al brasileño en una definición continental. La final se disputará el sábado 21 de noviembre, en un horario que todavía debe ser confirmado, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ubicado en Barranquilla, Colombia.

La tribuna occidental, el primer sector en completar su disponibilidad

Los aficionados que compraron las entradas de la primera tanda ocuparán la tribuna occidental del estadio Metropolitano. Ese sector fue el asignado a las localidades de categoría 1, que tenían un valor de 250 dólares y se agotaron durante las primeras horas de venta.

La particularidad de esta etapa estuvo vinculada con el público habilitado para adquirir los tickets. La comercialización no se abrió inicialmente de manera general, sino que fue reservada a ciudadanos colombianos residentes en el país anfitrión de la final.

En ese contexto, se estima que una gran mayoría de los colombianos que consiguieron sus localidades podría alentar a Boca Juniors, debido a la importante cantidad de hinchas del club argentino que viven en Colombia. Esa presencia de simpatizantes del Xeneize aparece como un factor relevante al momento de proyectar cómo podría distribuirse el apoyo en las tribunas durante el partido.

Sin embargo, la expectativa por la presencia de aficionados de ambos equipos también forma parte de la organización de la jornada, ya que se especula con que Boca y Atlético Mineiro se repartan las parcialidades en partes iguales.

Un estadio con capacidad para 65 mil espectadores

El escenario elegido para la final es el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, que cuenta con una capacidad aproximada de 65 mil espectadores. La dimensión del estadio permitirá albergar a una importante cantidad de público para el enfrentamiento entre el equipo argentino y el brasileño.

La distribución de los simpatizantes será uno de los aspectos centrales de la organización del encuentro. Aunque la primera tanda de entradas estuvo destinada a residentes colombianos y asignó las localidades de categoría 1 a la tribuna occidental, se estima que las parcialidades de ambos clubes podrían quedar repartidas en partes iguales.

En ese marco, la venta de entradas continuará mediante nuevas etapas, con diferentes categorías, precios y sectores disponibles. La próxima instancia se desarrollará este jueves 30 de octubre y estará abierta al público general, mientras que la última ventana, destinada a las entradas populares para las hinchadas de ambos equipos, todavía no tiene una fecha confirmada.

Cómo continúa la venta de entradas para la final

La próxima etapa de comercialización comenzará el jueves 30 de octubre a las 14:00, hora argentina. En esa oportunidad saldrán a la venta los tickets correspondientes a la categoría 2, cuyo precio será de 180 dólares por entrada.

A diferencia de la primera tanda, que estuvo reservada exclusivamente a ciudadanos colombianos residentes en el país, esta instancia estará abierta al público general. Los hinchas que consigan estas localidades serán ubicados en la tribuna oriental del estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Los principales datos de esta segunda etapa son los siguientes:

Fecha de inicio: jueves 30 de octubre.

Horario: 14:00, hora argentina.

Categoría: 2.

Precio por entrada: 180 dólares.

Público habilitado: público general.

Ubicación: tribuna oriental del estadio.

Esta nueva ventana representa otra oportunidad para quienes buscan asistir a la final entre Boca y Atlético Mineiro. La disponibilidad de entradas estará vinculada con las localidades previstas para esa categoría, luego de que la primera tanda se agotara en cuestión de horas.

La última etapa: populares exclusivas para las hinchadas

La tercera y última ventana de venta todavía no tiene una fecha confirmada. En esa instancia se ofrecerán entradas populares exclusivas para los hinchas de Boca y Atlético Mineiro, con una cantidad asignada a cada institución.

Según la información disponible, tanto el club argentino como el brasileño dispondrán de 12 mil entradas populares cada uno, a un precio de 90 dólares por localidad. Se estima que esas entradas podrían reservarse únicamente para los socios de ambas instituciones, aunque esa modalidad todavía no está confirmada.

La distribución prevista contempla, por lo tanto, un cupo de 12 mil populares para Boca y otro de igual cantidad para Atlético Mineiro. Cada ticket tendrá un valor de 90 dólares, inferior al establecido para las categorías 1 y 2 que forman parte de las primeras etapas de venta.

La fecha de apertura de esta última instancia continúa pendiente de confirmación. Hasta entonces, la próxima referencia para los hinchas será la venta de categoría 2, prevista para el jueves 30 de octubre a las 14:00, hora argentina.