Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentan este sábado en la final de la Copa Sudamericana 2026, con el objetivo de conquistar el título continental. Ante la posibilidad de que ninguno consiga imponerse durante los 90 minutos reglamentarios, surge una pregunta: ¿cómo se define al campeón si hay empate?

De acuerdo con el reglamento de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), la final única contempla un tiempo suplementario de 30 minutos antes de recurrir a los penales.

Qué ocurre si Boca y Atlético Mineiro empatan

A diferencia de las instancias anteriores del certamen, como octavos, cuartos y semifinales, la final tiene un mecanismo de definición que incluye una prórroga.

El procedimiento es el siguiente:

Tiempo suplementario: si el partido termina empatado en los 90 minutos, se disputarán 30 minutos adicionales, divididos en dos períodos de 15 minutos, con un breve descanso entre ambos.

Penales: si la igualdad se mantiene después de los 120 minutos, el campeón se definirá mediante una tanda de penales. Cada equipo tendrá cinco ejecuciones iniciales y, si persiste el empate, continuará la serie de uno contra uno hasta que haya un ganador.

Un cambio adicional durante el alargue

La disputa del tiempo suplementario también habilita una sustitución adicional para cada equipo. De esta manera, los entrenadores podrán realizar un sexto cambio durante la prórroga, incluso si ya utilizaron las cinco variantes permitidas en el tiempo reglamentario.

Así, si Boca y Atlético Mineiro no logran sacarse diferencias durante los 90 minutos, todavía tendrán otros 30 para buscar la victoria. Si el empate continúa, la definición quedará en manos de los penales.