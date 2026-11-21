Boca derrotó 2-0 a Atlético Mineiro de Brasil para consagrarse campeón de la Copa Sudamericana y ayudó a varios clubes para la clasificación a la Copa Libertadores y a la propia Sudamericana del año 2027, ya que fue el campeón de la tabla anual y puede liberar cupo.

El primero que sacó ventaja fue Argentinos Juniors, que terminó tercero en la tabla anual y quedó en repechaje de la Libertadores, por lo que el título del "Xeneize" le permitió acceder a la fase de grupos del máximo certamen del continente.

Asimismo, Independiente Rivadavia que terminó cuarto y quedó en zona de Copa Sudamericana, subió un escalón y clasificó al repechaje de la Copa Libertadores.

El efecto dominó llegó hasta Estudiantes de La Plata, quien se quedó a las puertas de entrar a la Sudamericana y quedó automáticamente clasificado gracias al título de Boca. Sin embargo, el sábado 28 el "Pincha" jugará la final de la Libertadores y si gana entrará a ese certamen en 2027.

Esto último es importante porque si Boca y Estudiantes conquistan ambos títulos a nivel internacional, el que se beneficiará es Barracas Central, que quedó detrás del conjunto platense en la tabla anual y con ese escenario volvería a entrar a la Copa Sudamericana por segundo año consecutivo.

Fuera del contexto de la tabla anual y la liberación de cupos por efecto "cascada", Platense también quedó clasificado a la Copa Libertadores automáticamente gracias al título de Boca.

Por último, Independiente y Gimnasia Esgrima La Plata también podrían sacar provecho, pero necesitarán que se combinen otros resultados además de la conquista argentina en la Sudamericana.

El "Rojo" se ubica 13° en la tabla anual, donde comparte puntos con Defensa y Justicia pero le gana en materia de fair play. De esta manera, todavía necesita que Estudiantes gane la Libertadores y alguno de los equipos arriba suyo en la anual conquiste el Clausura para ingresar a la Copa Sudamericana.

Gimnasia, en cambio, que ya está quinto en la anual y por ahora jugará la Sudamericana, aunque ingresará al repechaje de la Libertadores si alguno de los equipos de arriba se queda con el Clausura.