Independiente de Avellaneda se impuso como visitante por 2-1 ante Argentinos Juniors en los octavos de final del Torneo Clausura y será el rival de Vélez Sarfield en la siguiente fase de los playoffs.

El "Rojo" consiguió el triunfo en el estadio Diego Armando Maradona, en La Paternal, con el doblete de Maximiliano Meza, a los 40 minutos del primer tiempo y desde el punto penal a los 30 minutos del complemento; mientras que Diego Porcel había conseguido el empate parcial a los 2 minutos del segundo tiempo para el "Bicho".

El primer tiempo arrancó parejo, pero luego Argentinos dominaría las mejores acciones y tendría la mayor parte de la posesión del balón. Sin embargo, Independiente tuvo a su arquero, Santiago Mele, bien plantado para evitar la apertura del marcador y golpeó en el momento justo.

A los 6 minutos, Independiente casi encuentra el primer gol del partido tras una buena maniobra de Maximiliano Meza. El mediocampista recibió una pelota pinchada en el borde del área chica, ensayó una chilena y Brayan Cortés respondió muy bien con sus reflejos.

A los 22 minutos se produjo la primera jugada clara para Argentinos. Kevin Gutiérrez se hizo cargo de un tiro libre frontal al arco, que ejecutó muy bien buscando el ángulo derecho, pero Santiago Mele la mandó al córner.

A los 28, el arquero de Independiente se lució con una doble atajada. Primero le ahogó el grito a Diego Porcel, quien remató en el área chica a quemarropa. El rebote le quedó a Gastón Verón, quien también le dio con fuerza y volvió a sacar a relucir todos los reflejos de Mele para evitar el gol.

La hora de la verdad llegaría a los 39 minutos, cuando Maxi Meza apareció para empujarla y poner el 1 a 0 a favor de Independiente, tras una gran jugada de Josías Palais por la derecha, que lo habilitó con un centro rasante.

A los 43, Palais se perdió el segundo para el "Rojo", tras una jugada colectiva entre Meza, Tempone y la corrida del pibe que brindó la asistencia del gol. Quedó de frente al arco y remató, exigiendo a Cortés.

Antes de que se cumplieran los dos minutos del segundo tiempo, el delantero Emiliano Viveros controló un centro pasado en el sector derecho del campo y, desde allí, envió nuevamente un centro para que Diego Porcel, de cabeza, empatara el partido en La Paternal.

A los 15 minutos, Kevin Coronel desbordó por la derecha y, cuando todos pensaron que enviaría un centro, el defensor del "Bicho" le pegó ajustado al primer palo, pero se encontró con un Santiago Mele bien parado para rechazar el remate.

A los 29', el árbitro Jorge Baliño cobró la pena máxima para el "Rojo" tras un agarrón de camiseta del defensor local Mateo Mendoza a Nahuel Banegas en el área del "Bicho".

Un minuto después, Maximiliano Meza cambió penal por gol para adelantar al "Rojo" por 2-1 ante Argentinos. El jugador engañó al arquero Brayan Cortés amagando con pegarle a la izquierda, pero a último momento abrió el pie hacia la derecha.

Con ese tanto le dio la clasificación al equipo dirigido por Jadson Viera, que deberá enfrentar a Vélez Sarsfield en Liniers por los cuartos de final del Torneo Clausura. Vélez viene de ganarle a Belgrano en la tanda de penales.

Síntesis del partido

Torneo Clausura

Octavos de final

Argentinos Juniors - Independiente

Estadio: Diego Armando Maradona

Árbitro: Jorge Baliño

VAR: Fernando Echenique

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Mateo Mendoza, Sebastián Prieto; Emiliano Viveros, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz, Facundo Carrizo; Gastón Verón, Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila y Josías Palais. DT: Jadson Viera.

Gol en el primer tiempo: 39m. Maximiliano Meza (I).

Gol en el segundo tiempo: 2m, Diego Porcel (A); 30m, Maximiliano Meza (I)

Cambios en el segundo tiempo: En el entre tiempo, Tomás Molina por Facundo Carrizo (A); 11m, Leonardo Godoy por Santiago Arias (I); 31m, Claudio Bravo por Francisco Álvarez, Hernán López Muñoz por Emiliano Vivero (A); 35m, Facundo Jainikoski por Kevin Gutiérrez (A); 39m, Iván Morales por Felipe Tempone, Matías Abaldo por Josias Palais, Facundo Cruz por Maximiliano Meza (I); 43m, Juan Fedorco por Santiago Montiel (I).