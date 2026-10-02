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Boca derrotó a Unión en La Bombonera y prolongó su invicto a 16 partidos

El equipo del Vasco jugó un partidazo y lo ganó de principio a fin. Con este triunfo, el Xeneize quedó 2° en la Tabla Anual y en la Zona A.

2 Octubre de 2026 23.28

Boca derrotó 3-0 a Unión en La Bombonera, por la continuidad de la undécima fecha del Torneo Clausura.

El Xeneize prolongó su gran presente y sigue firme en todos los frentes. El francés André-Pierre Gignac, ídolo de Tigres de México, dijo presente desde uno de los palcos de La Bombonera.

A los 22 minutos de juego abrió la cuenta Lautaro Di Lollo para Boca, luego de un centro magnífico de Leandro Paredes.

Leonel Flores redondeó la mejor semana de su carrera y pagó con doblete el cambio de Rodolfo Arruabarrena para establecer cifras ya definitivas. El juvenil debutó con la Selección Argentina y convirtió sus primeros goles en La Bombonera.

De esta manera, Boca sumó un nuevo triunfo en el certamen y extendió la racha positiva que atraviesa. El equipo de Arruabarrena volvió a hacerse fuerte como local y cerró una noche de festejo ante su gente.

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Boca Juniors Torneo Clausura

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