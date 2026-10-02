Catamarca culminó su participación en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores en San Juan

El recorrido de la delegación catamarqueña en la provincia de San Juan ha llegado a su conclusión tras cuatro jornadas de intensa actividad en el marco de los Juegos Nacionales de Adultos Mayores. Este despliegue institucional y deportivo estuvo bajo la estricta coordinación de la Dirección de Deporte Social de la Secretaría de Deportes y Recreación, área que a su vez depende del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte.

El balance de esta última jornada refleja el compromiso y la dedicación de los representantes provinciales, quienes lograron posicionarse en los primeros planos de diversas disciplinas, consolidando un espacio de integración y competencia a nivel federal.

El Desempeño Destacado en las Disciplinas Colectivas e Individuales

La delegación supo trascender en múltiples escenarios deportivos, alcanzando posiciones de privilegio que reflejan el alto nivel competitivo de los adultos mayores de la provincia. Entre los resultados más sobresalientes se encuentra la actuación del equipo de Newcom de la localidad de Belén, que logró escalar hasta la cuarta posición general tras disputar un reñido encuentro frente a la representación de la provincia de Buenos Aires, la cual se quedó finalmente con el triunfo por un ajustado marcador de 2-1.

Asimismo, la disciplina de Sapo dejó importantes desempeños en ambas ramas durante su cierre competitivo:

Rama Masculina: La dupla conformada por Héctor Aragón (proveniente de Capayán) y Juan Ramón Bazán (de Belén) se ubicó en la cuarta posición.

Rama Femenina: La pareja integrada por Etelvina Cativa (de Mutquín, Pomán) y Petrona Gordillo (de Belén) concluyó su participación en el quinto puesto.

Por su parte, dentro del Circuito de Habilidades Motrices, la dupla representante de Tinogasta, compuesta por Gladys Rodríguez y Roque Arce, alcanzó la sexta ubicación final tras una destacada performance en las pruebas establecidas.

Finalmente, en la disciplina de Ajedrez, el conjunto integrado por Mónica Velazco (de Capital), Carlos Leiva (de Valle Viejo), Manuel Díaz (de Capital), Vicente Erazo (de Valle Viejo) y Rubén Vega (de Capital) completó un exigente certamen de 7 partidas, finalizando su participación en la décima quinta (15ª) colocación.

Hermandad Federal y el Retorno a Catamarca

Más allá de la competencia estrictamente deportiva, la agenda institucional dejó momentos de profunda significación cultural y espiritual. En la noche del jueves, se llevó a cabo la entrega oficial de la imagen de la Virgen del Valle a la provincia anfitriona de San Juan, simbolizando un lazo de hermandad y fe entre ambas regiones.

Tras culminar esta enriquecedora experiencia y con las emociones propias del cierre de los juegos, la delegación catamarqueña emprendió el viaje de vuelta en horas de la tarde con rumbo a Catamarca, previéndose su arribo definitivo durante la madrugada para reencontrarse con sus seres queridos y poner punto final a este capítulo memorable del deporte social provincial.