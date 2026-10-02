Confirmado: cuándo se juega la semifinal entre Boca y Banfield por Copa Argentina

Boca y Banfield ya tienen fecha para disputar la semifinal de la Copa Argentina 2026: se enfrentarán el sábado 14 de noviembre, en plena ventana internacional de FIFA, aunque todavía resta definir el horario y el estadio donde se jugará el encuentro.

La definición del calendario se demoró debido a los compromisos que Boca afronta en distintos frentes durante el cierre de la temporada.

El "Xeneize" actualmente sigue disputando la Copa Sudamericana, la Copa Argentina, y tiene chances de clasificar a los play-offs del Torneo Clausura.

La final del certamen estaba prevista inicialmente para el 4 de noviembre, pero las dificultades para acomodar el calendario llevaron a la organización a reprogramar las últimas instancias.

La otra semifinal, que protagonizarán Atlético Tucumán y Platense, se disputará el sábado 28 de noviembre. El equipo de Vicente López accedió a esa instancia luego de eliminar a Estudiantes, mientras que la final de la Copa Argentina quedó establecida para el miércoles 2 de diciembre.

El principal inconveniente para Boca estará relacionado con la fecha FIFA, ya que la ventana de selecciones se desarrollará entre el 9 y el 17 de noviembre. Por ese motivo, el "Xeneize" podría afrontar el duelo ante Banfield sin algunos de sus futbolistas convocados a sus respectivos seleccionados.

Una situación similar se produjo en los cuartos de final frente a Racing, cuando Boca no pudo contar con el arquero colombiano Álvaro Montero, citado por su selección para esa fecha.

Dentro de un calendario cargado, Boca al menos no tendrá una superposición con su participación en la Copa Sudamericana.

El conjunto de La Ribera disputará las semifinales frente a Vasco da Gama el 13 y el 20 de octubre, por lo que esos compromisos quedarán alejados del cruce ante Banfield por la Copa Argentina.