Francia e Italia igualaron en un partidazo por la Nations League

Francia e Italia igualaron 1 a 1 en la Nations League tras un duelo marcado por las destacadas actuaciones de Mike Maignan y Gianluigi Donnarumma, los dos arqueros de ambos equipos.

Con este resultado en suelo galo, el conjunto dirigido por Zinedine Zidane cedió sus primeros puntos en el torneo, mientras que la visita ratificó su buen momento tras sobreponerse a un trámite adverso.

Italia avisó primero a los 9 minutos cuando Michael Kayode asistió a Moise Kean, cuyo remate a bocajarro fue tapado de forma providencial por Maignan.

Francia respondió mediante un disparo de Michael Olise que impactó en el travesaño, antes de que Davide Frattesi rozara el gol para la "Azzurra" con un intento que pasó muy cerca del poste derecho galo.

En el complemento, el dominio francés fue rotundo, pero Donnarumma contuvo un doble remate de Desire Doué y Ousmane Dembélé, y posteriormente voló ante otro disparo de Olise.

Sin embargo, a los 10 minutos de la segunda parte, Olise ejecutó con precisión un tiro libre al ángulo superior izquierdo para marcar el 1 a 0.

La reacción visitante llegó tras un fallo en la salida local: Lucas Da Cunha no logró controlar la entrega de Adrien Rabiot, permitiendo que Alessandro Bastoni robara el balón y definiera con efectividad para sellar el 1 a 1 definitivo.

Ambos porteros evitaron la caída de sus marcos en el tramo final con intervenciones ante Rabiot y Kean.

Por su parte, Bélgica logró su segundo triunfo en el certamen tras golear a Turquía en Lieja con un papel protagónico de sus máximos artilleros históricos.

Kevin De Bruyne encarriló la victoria con un doblete compuesto por una jugada individual con caño incluido en la primera mitad y un remate desde fuera del área en el complemento.

Sobre el cierre del partido, Romelu Lukaku convirtió el tercer tanto para certificar la goleada y alcanzar las 94 anotaciones a nivel internacional.

Resultados de la Nations League: