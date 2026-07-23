Boca empata 0-0 con O'Higgins en la ida del repechaje de la Copa Sudamericana

Boca Juniors recibe este jueves a O'Higgins de Chile en la Bombonera por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, con el objetivo de conseguir una ventaja que le permita llegar con mayor tranquilidad al encuentro de vuelta y avanzar a los octavos de final.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena afronta una serie clave en su camino internacional, luego de haber accedido al repechaje tras finalizar en el tercer puesto de su grupo en la Copa Libertadores.

La principal novedad de la noche pasa por el regreso de Leandro Paredes, quien vuelve a vestir la camiseta azul y oro tras disputar la final del Mundial con la Selección argentina. El mediocampista fue distinguido en la previa del encuentro con una plaqueta conmemorativa y será el capitán del equipo.

Además, Boca presenta los debuts oficiales del arquero Álvaro Montero y del delantero Sebastián Villa, mientras que el juvenil Dylan Gorosito ocupará el lateral derecho y Leonel Flores será titular en el extremo.

La formación de Boca

El Xeneize sale al campo con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Tomás Aranda y Sebastián Villa; Miguel Merentiel.

El encuentro se disputa en la Bombonera con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte y la transmisión de ESPN y Disney+ Premium.

Qué necesita Boca para avanzar

La serie se definirá en Chile, por lo que el resultado de esta noche será determinante para las aspiraciones del conjunto argentino.

Si Boca gana , llegará al partido de vuelta con ventaja y le alcanzará un empate para clasificar a los octavos de final.

, llegará al partido de vuelta con ventaja y le alcanzará un empate para clasificar a los octavos de final. Si empata , deberá buscar la victoria como visitante para evitar una definición por penales.

, deberá buscar la victoria como visitante para evitar una definición por penales. Si pierde, estará obligado a ganar en Chile para forzar, al menos, la ejecución desde los doce pasos.

El vencedor de la llave enfrentará en los octavos de final a Recoleta de Paraguay.