"Es una caricia al alma": Scaloni agradeció el cariño de los hinchas tras la final

Lionel Scaloni volvió a salir a la vereda de la casa de sus padres en Pujato, Santa Fe, para encontrarse con los hinchas que se acercaron a saludarlo después del regreso de la Selección argentina del Mundial 2026. Por segundo día consecutivo, el entrenador recibió el cariño de los fanáticos que llegaron hasta la localidad en busca de una foto, un autógrafo o simplemente la posibilidad de compartir unos instantes con el técnico del equipo nacional.

Desde la puerta de la vivienda familiar, Scaloni habló sobre la emoción que le genera el acompañamiento de la gente y destacó especialmente el significado que tiene para el plantel recibir ese reconocimiento después de haber disputado la final del Mundial.

"Es una caricia al alma para el plantel que intentó hacer lo mejor posible y que la gente está contenta nos llena de orgullo", expresó el entrenador.

La Selección argentina terminó en el segundo puesto del Mundial 2026 luego de perder la final frente a España. Sin embargo, el regreso del equipo estuvo acompañado por muestras de afecto de los hinchas, una respuesta que Scaloni volvió a agradecer durante su encuentro con los vecinos y seguidores que se acercaron a Pujato.

El reencuentro con los hinchas en Pujato

El entrenador volvió a salir a la puerta de la casa de sus padres para recibir a los hinchas que llegaron hasta la localidad santafesina. La escena se repitió por segundo día consecutivo desde su regreso del Mundial.

La presencia de los fanáticos transformó el frente de la vivienda familiar en un punto de encuentro. Los seguidores se acercaron con la expectativa de obtener una fotografía o un autógrafo y pudieron encontrarse directamente con el entrenador de la Selección argentina.

Scaloni respondió a ese acompañamiento con palabras de agradecimiento y con una referencia directa al impacto emocional que tiene para el grupo el respaldo recibido.

"Es muy emocionante todo, les agradezco a todos haber venido. Es una caricia en el alma para nosotros que intentamos hacer lo mejor posible. Que la gente esté contenta nos llena de orgullo", manifestó. El técnico destacó así la relación entre el esfuerzo realizado por el plantel durante la competencia y la respuesta de los hinchas después de la final.

El dolor de la final y el orgullo

La Selección argentina terminó segunda en el Mundial 2026 después de caer ante España en el partido decisivo. El resultado dejó al equipo sin el título, pero el regreso de los futbolistas y del cuerpo técnico estuvo acompañado por el reconocimiento de los hinchas.

Scaloni se refirió precisamente a ese acompañamiento. Sus palabras estuvieron atravesadas por la emoción de recibir a quienes se acercaron a Pujato y por el orgullo que, según expresó, genera que la gente esté contenta con el trabajo realizado.

El entrenador sostuvo que el plantel intentó hacer lo mejor posible. La valoración del cariño de los hinchas aparece, en ese sentido, como un reconocimiento al esfuerzo realizado durante el Mundial, más allá del resultado final.

Entre los conceptos expresados por Scaloni se destacan:

"Es una caricia al alma".

"Es muy emocionante todo".

"Les agradezco a todos haber venido".

"Intentamos hacer lo mejor posible".

"Que la gente esté contenta nos llena de orgullo".

Scaloni se quedará unos días más en Santa Fe

Además de hablar sobre el cariño de los hinchas, Scaloni confirmó detalles sobre sus vacaciones y anticipó que permanecerá unos días más en Pujato antes de regresar a España.

"No me vuelvo a España mañana, me quedo unos días más, pero va a ser duro, pero no pasa nada, lo disfruto", afirmó.

El entrenador explicó de esta manera que continuará durante algunos días en la localidad santafesina, donde volvió a encontrarse con los vecinos y con los hinchas que se acercaron para saludarlo.

Su permanencia en Pujato prolongará el contacto con el lugar donde se encuentra la casa de sus padres y donde, tras el regreso del Mundial, recibió durante dos días consecutivos las muestras de afecto de los seguidores de la Selección argentina.