Boca ganó el Superclásico de Reserva y cerró una semana perfecta

Boca cerró este miércoles una semana perfecta al imponerse por 2-0 sobre River en el Superclásico de Reserva disputado en Boca Predio, en un encuentro que se resolvió en el segundo tiempo y que contó con la presencia de Juan Román Riquelme y del plantel profesional en el predio de Ezeiza.

El equipo azul y oro fue superior, aprovechó la expulsión de Cirilo Pereyra en la etapa inicial y terminó festejando otro triunfo ante su clásico rival.

Los goles del conjunto local llegaron en el complemento: Agustín de la Cuesta, en contra, abrió el marcador a los nueve minutos, mientras que Leonel Flores amplió a los 19' para sellar el 2-0 definitivo. Con este resultado, Boca se subió a la cima de la Zona B del Torneo Proyección y profundizó el buen momento que atraviesa el club también en inferiores.

El triunfo de este miércoles fue la continuidad de una seguidilla inmejorable. El sábado, Boca había derrotado a River 3-2 en el futsal masculino en un Quinquela Martín colmado, con goles de Francisco Taliercio, Nicolás Leguizamón y Gerardo Menseguez.

Esa victoria en el clásico fue el primer gran golpe de un fin de semana que terminaría siendo redondo para el club de la Ribera.

Horas más tarde, también el sábado, el club celebró en el básquet: Boca se proclamó campeón de la Basketball Champions League Americas por primera vez tras vencer 86-72 a SESI Franca en la final disputada en el estadio Obras Sanitarias. El título continental, además, le permitió tomarse revancha de la definición perdida en la edición anterior y darle al club una consagración internacional de enorme peso.

La seguidilla se había extendido el domingo con el éxito en Primera División, donde Boca ganó 1-0 en el Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura. El único tanto lo marcó Leandro Paredes, de penal, sobre el cierre del primer tiempo, en otro Superclásico que terminó del lado "xeneize" y que sirvió para reforzar aún más el gran presente del equipo de Claudio Úbeda.

De esta manera, Boca enlazó en apenas unos días un clásico en futsal, un título sudamericano en básquet, un Superclásico en Primera y otro en Reserva, una secuencia que explica por qué en la Ribera hablan de una semana ideal, atravesada por triunfos, festejos y supremacía ante River en distintos frentes.