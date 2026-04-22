Pese al doblete de Nico González, el Atlético de Madrid cayó en su visita a Elche

Elche consiguió una victoria decisiva al vencer 3-2 a Atlético de Madrid en un partido intenso y cambiante, resultado que le permitió salir de la zona de descenso en La Liga.

El equipo de Eder Sarabia golpeó en momentos clave ante un conjunto dirigido por Diego Simeone que volvió a mostrar fragilidad.

La visita se puso en ventaja rápidamente gracias a Nico González, quien definió con precisión tras una gran jugada colectiva.

Sin embargo, el Elche reaccionó y alcanzó el empate por intermedio de David Affengruber, que aprovechó una desconcentración defensiva.

El partido cambió a la media hora cuando Thiago Almada cometió un penal y fue expulsado, situación que André Silva capitalizó para poner el 2-1.

A pesar del golpe, Atlético igualó nuevamente con otra aparición de Nico González, tras una jugada que requirió revisión del VAR.

En el complemento, el conjunto madrileño incluso llegó a convertir, pero el tanto fue anulado por fuera de juego.

Con el correr de los minutos, Elche tomó protagonismo y generó las situaciones más claras. Finalmente, André Silva selló el 3-2 tras una insistencia ofensiva que encontró mal parada a la defensa rival.

Atlético de Madrid intentó reaccionar en el cierre y estuvo cerca con un remate de Antoine Griezmann, pero el arquero Matías Dituro respondió con firmeza.

El Colchonero sumó así otro revés tras la final de la Copa del Rey, mientras que Elche celebró tres puntos vitales en su lucha por la permanencia.