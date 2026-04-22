El Reto al Murallón vuelve a desafiar a los ciclistas en su séptima edición en F.M.E

La séptima edición del Reto al Murallón se disputará en el departamento de Fray Mamerto Esquiú, consolidándose como una de las propuestas deportivas más destacadas del calendario del Noroeste Argentino. La competencia, que año tras año suma participantes y reconocimiento, volverá a reunir a ciclistas en una prueba que combina exigencia física, estrategia y conocimiento del terreno.

En esta oportunidad, el evento se desarrollará bajo la modalidad de Contrarreloj Individual de MTB, también conocida como Rally Bike. Este formato implica que cada competidor largará de manera individual, con un horario previamente asignado, lo que elimina la referencia directa de otros corredores durante el trayecto y coloca el foco en el rendimiento personal y el control del ritmo.

El reglamento establece que, en caso de que un participante se presente fuera de su turno, podrá iniciar igualmente la prueba, aunque su tiempo será computado desde el horario originalmente asignado. La clasificación final se definirá, como es habitual en este tipo de competencias, por el menor tiempo registrado.

El recorrido

El circuito diseñado para esta edición tendrá una extensión de 26 kilómetros, con un trazado que recorre algunos de los sectores más representativos de la región. La largada se realizará en el Monumento al Ciclista, ubicado sobre la Ruta Provincial N° 1, mientras que la llegada estará situada en el murallón del Dique Las Pirquitas, punto emblemático que da nombre a la competencia.

A lo largo del recorrido, los participantes atravesarán distintas localidades y parajes que configuran un escenario variado tanto en lo geográfico como en lo técnico. Entre los sectores incluidos en el trazado se encuentran:

Campanas del Rosario

La Tercena

Collagasta

Pomancillo

Villa Las Pirquitas

Este itinerario no solo representa un desafío deportivo, sino que también ofrece un recorrido por algunos de los paisajes más característicos de la zona, lo que convierte al Reto al Murallón en una experiencia integral para los competidores.

Un historial con protagonistas destacados

A lo largo de sus ediciones, la competencia ha contado con ganadores que dejaron su marca en la clasificación general. En la rama masculina, el mejor registro reciente pertenece a Facundo Coronel, quien se impuso en la edición 2025 con un tiempo de 55 minutos y 13 segundos.

El repaso de los últimos ganadores permite dimensionar la evolución de la prueba:

2025: Facundo Coronel - 55:13

Facundo Coronel - 55:13 2024: Emanuel Ortega - 59:09

Emanuel Ortega - 59:09 2022 y 2023: Leonardo Calvimonte

Leonardo Calvimonte 2021: Juan Manuel Rojas

Juan Manuel Rojas 2019: Hernán Jais

En la categoría femenina, la última ganadora fue Maite Agostina Ovejero, quien se adjudicó la edición 2025 con un tiempo de 1 hora, 7 minutos y 20 segundos. El historial reciente también incluye:

2024: Velia López - 1:16:10

Velia López - 1:16:10 2023: Gabriela Manrique

Gabriela Manrique 2022: Florencia Castelli

Florencia Castelli 2021: Luz Agüero

Luz Agüero 2019: Rita Vallejo

Estos antecedentes reflejan la competitividad de la prueba y el nivel de los ciclistas que han participado en sus distintas ediciones.

Una propuesta abierta y exigente

El Reto al Murallón se presenta como una alternativa accesible dentro del ciclismo de montaña, orientada tanto a quienes se inician en la disciplina como a competidores experimentados que buscan medirse en un circuito competitivo. La modalidad contrarreloj, en particular, exige una planificación precisa del esfuerzo, ya que cada segundo cuenta en la clasificación final.

La organización busca, de este modo, ofrecer una competencia que combine inclusión y exigencia, permitiendo la participación de distintos perfiles de ciclistas en un mismo evento.

Datos clave de la competencia

La edición 2026 contará con una estructura definida que permitirá el desarrollo ordenado de la prueba. Entre los principales datos técnicos se destacan:

Largada: Monumento al Ciclista — Ruta Provincial N° 1 (Fray Mamerto Esquiú)

Monumento al Ciclista — Ruta Provincial N° 1 (Fray Mamerto Esquiú) Llegada: Murallón — Dique Las Pirquitas

Murallón — Dique Las Pirquitas Distancia: 26 kilómetros

26 kilómetros Inicio de largadas individuales: 09:00 horas

La competencia contará con el contralor de LECGO!, mientras que el auspicio estará a cargo de la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, instituciones que acompañan el crecimiento sostenido del evento.

Inscripciones abiertas

De cara a esta séptima edición, la organización informó que las inscripciones ya se encuentran habilitadas a través del sitio web oficial. Los interesados podrán registrarse en la plataforma www.lecgo.net/ram, donde también se encuentra disponible la información necesaria para participar.

Con un recorrido exigente, un formato competitivo y un historial que respalda su crecimiento, el Reto al Murallón se prepara para una nueva jornada en la que el ciclismo de montaña volverá a ser protagonista en los caminos de Fray Mamerto Esquiú.