Gimnasia goleó a Acassuso y se metió en octavos de la Copa Argentina

Gimnasia La Plata derrotó por 3-0 a Acassuso en un partido en cuyo segundo tiempo fue ampliamente superior y que disputaron esta noche, en el estadio Ciudad de Caseros, por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026.

Los goles del equipo platense llegaron al inicio del segundo tiempo: el delantero Franco Torres convirtió a los siete minutos, el defensor Renzo Giampaoli marcó solo tres minutos después y el volante Nicolás Barros Schelotto sentenció el triunfo a los 40'.

Con el triunfo, el "Lobo" accedió a los octavos de final, instancia en la que se medirá con el ganador entre San Lorenzo y Deportivo Riestra, un duelo que todavía no tiene fecha definida.

Gimnasia tuvo su primera llegada de riesgo cuando apenas iba un minuto de partido, con un control y remate cruzado de volea del mediocampista Ignacio Fernández, desde el costado izquierdo del área, que rozó el travesaño.

En 28 minutos del primer tiempo, un pase filtrado habilitó al lateral Pedro Silva Torrejón por la banda izquierda, que intentó sorprender con un disparo bajo al primer palo, desviado por el arquero César Atamañuk.

Ya en la segunda mitad, el "Lobo" volvió a tener una llegada en el primer minuto: el delantero Marcelo Torres recibió dentro del área rival, gambeteó al arquero Atamañuk y definió, aunque su tiro impactó en el poste derecho, a pesar del arco libre.

El primer gol de la noche llegó a los siete minutos, luego de una excelente jugada colectiva en la que juntó varios pases a un toque y terminó con un pase en profundidad de "Nacho" Fernández para Franco Torres, que punteó la pelota al segundo palo ante la salida del guardameta rival y puso el 1-0.

Solo tres minutos después, luego de un córner al primer palo y algunos rebotes, Renzo Giampaoli reaccionó rápido y definió de primera dentro del área, para empujar la pelota al gol y poner el 2-0.

Cuando iban 30 minutos, Nicolás Barros Schelotto filtró una pelota por izquierda para la subida de Franco Torres, que controló dentro del área y remató bajo, viendo como su remate se iba cerca del palo derecho del arquero rival.

Diez minutos más tarde, el mencionado Barros Schelotto se quedó con una pelota suelta a metros de la medialuna del área y sacó un remate rápido y potente, que agarró efecto en el aire y entró por encima de Atamañuk, que no alcanzó a reaccionar.