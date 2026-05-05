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Boca iguala con Barcelona en Ecuador por la Copa Libertadores

El "Xeneize" arrancó con el pie izquierdo por la lesión de Brey y la expulsión de Ascacibar, pero la roja a Céliz dejó a los dos equipos con diez.

5 Mayo de 2026 22.10

Boca empata 0 a 0 con el Barcelona de Ecuador al final del primer tiempo del partido que disputan esta noche, en el estadio Monumental Banco Pichincha, por la cuarta fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2026.

La jugada de mayor peligro fue del local, cuando iban seis minutos, con un remate del defensor Ayrton Costa dentro del área chica, luego de un córner, en el que se impuso el arquero José Contreras.

Además hubo una expulsión por lado: el "Xeneize" juega con 10 hombres desde los 32 minutos, tras la expulsión directa del mediocampista Santiago Ascacibar, mientras que el volante del local Milton Celiz fue expulsado en el quinto minuto de descuento.

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Boca Juniors Copa Libertadores 2026

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