Boca se juega una parada clave ante Barcelona en Guayaquil por la Libertadores

Boca afrontará este martes un compromiso decisivo en su camino dentro de la Copa Libertadores 2026 cuando visite a Barcelona de Guayaquil por la cuarta fecha del Grupo D. El encuentro se disputará en el estadio Monumental Isidro Romero Carbo, escenario en el que el conjunto argentino buscará consolidar su posición en la tabla y dar un paso importante hacia la clasificación a los octavos de final.

El partido se jugará a partir de las 21.00, hora de Argentina, con arbitraje del colombiano Carlos Betancur y la asistencia en el VAR de Nicolás Gallo. La transmisión estará disponible en vivo a través de Fox Sports, Telefe y Disney+, además de las plataformas digitales Flow, Directv Go y Telecentro Play, lo que permitirá seguir el desarrollo desde distintos dispositivos.

Boca llega en alza y con objetivos claros

El equipo dirigido por Claudio Úbeda arriba a este compromiso en un momento positivo. En el plano local, logró afianzarse entre los mejores equipos del Torneo Apertura, donde clasificó sin inconvenientes a los playoffs, consolidando una base competitiva que también trasladó al plano internacional.

En la Copa Libertadores, el "Xeneize" tuvo un inicio más que aceptable, con resultados que lo posicionan en el segundo lugar del Grupo D tras tres fechas. Su campaña incluye victorias frente a Universidad Católica de Chile y el propio Barcelona, aunque en su última presentación sufrió una derrota por 1-0 como visitante ante Cruzeiro, resultado que puso fin a su racha de partidos invictos.

Este contexto le otorga al partido en Guayaquil un carácter estratégico. Una victoria permitiría a Boca quedar muy bien perfilado de cara a las dos fechas finales de la fase de grupos, en las que tendrá la ventaja de jugar como local cuando reciba a Universidad Católica y a Cruzeiro.

Barcelona, sin margen y obligado a reaccionar

Del otro lado, Barcelona de Ecuador atraviesa una realidad completamente distinta en la competencia. El equipo aún no logró sumar puntos en lo que va del torneo y se encuentra prácticamente eliminado, lo que convierte este partido en una de sus últimas oportunidades para mantenerse con vida en el certamen.

La necesidad de revertir su situación obligará al conjunto ecuatoriano a asumir riesgos en su propio estadio, donde buscará capitalizar la localía para intentar dar un golpe que cambie su panorama en el Grupo D.

Datos del partido

El encuentro reúne una serie de elementos clave que definen su relevancia dentro de la fase de grupos:

Fecha: martes 5 de mayo

martes 5 de mayo Horario: 21.00 (hora de Argentina)

21.00 (hora de Argentina) Estadio: Monumental Isidro Romero Carbo (Ecuador)

Monumental Isidro Romero Carbo (Ecuador) Árbitro: Carlos Betancur (Colombia)

Carlos Betancur (Colombia) VAR: Nicolás Gallo (Colombia)

Las probables formaciones

Para este compromiso, ambos equipos ya perfilan sus alineaciones con el objetivo de obtener un resultado que responda a sus necesidades en el grupo.

Barcelona de Ecuador, bajo la conducción de César Farías, formaría con José Contreras en el arco; Gustavo Vallecilla, Alex Rangel, Javier Báez y Brayan Carabalí en defensa; Jhonny Quiñónez, Milton Céliz, Matías Lugo y Jandry Gómez en el mediocampo; mientras que Darío Benedetto y Héctor Villalba integrarían la dupla ofensiva.

Por el lado de Boca, el equipo de Claudio Úbeda tendría a Leandro Brey como arquero; Lautaro Blanco, Ayrton Costa, Lautaro Di Lollo y Marcelo Weigandt en la última línea; Milton Delgado, Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar en el mediocampo; con Tomás Aranda como enlace; y Miguel Merentiel junto a Exequiel Zeballos en la delantera.