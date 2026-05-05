Arsenal eliminó al Atlético Madrid y es el primer finalista de la Champions League

El Arsenal de Inglaterra le ganó 1-0 como local al Atlético Madrid de España y se metió en la gran final de la UEFA Champions League, competición que busca ganar por primera vez en su historia.

El único gol del encuentro lo hizo el extremo inglés Bukayo Saka, quien convirtió el tanto de la victoria a los 44 minutos del primer tiempo.

El encuentro comenzó muy parejo, con ambos equipos priorizando el aspecto defensivo para no darle oportunidades a su rival.

Con el pasar de los minutos, parecía que el Arsenal y el Atlético se iban a ir al descanso sin goles. Sin embargo, a los 44 minutos del primer tiempo llegó de manera inesperada el gol del equipo inglés, cuando Saka se encontró dentro del área chica con la pelota luego de un rebote del arquero esloveno Jan Oblak, quien había contenido un potente remate del belga Leandro Trossard.

En el segundo tiempo, el director técnico del Atlético Madrid, el argentino Diego Simeone, realizó varios cambios con el objetivo de refrescar la delantera de sus dirigidos, pero les faltó mucha claridad e ideas en los últimos metros para llegar al empate.

De esta manera, el Arsenal se impuso por 2-1 en el global luego de los 180 minutos que duró la serie y consiguió meterse por segunda ocasión en su historia en la gran final de la Champions League. Su único antecedente en esta instancia data del 2006, cuando perdieron 2-1 frente al Barcelona de España.

El rival del Arsenal en la final saldrá del ganador del partido entre el Bayern Múnich de Alemania y el Paris Saint-Germain de Francia.

La síntesis del partido

UEFA Champions League

Semifinal - vuelta

Arsenal (Ing) 1 - 0 Atlético Madrid (Esp)

Estadio: Emirates Stadium

Árbitro: Daniel Siebert (Ale)

VAR: Bastian Dankert (Ale)

Arsenal: David Raya; Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Ben White; Myles Lewis-Skelly, Declan Rice; Leandro Trossard, Eberechi Eze, Bukayo Saka; Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta.

Atlético Madrid: Jan Oblak; Matteo Ruggeri, David Hancko, Robin Le Normand, Marc Pubill; Ademola Lookman, Koke, Marcos Llorente, Giuliano Simeone; Julián Álvarez y Antoine Griezmann. DT: Diego Simeone.