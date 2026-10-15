Boca jugará la revancha ante Vasco da Gama en el Maracaná: la Justicia brasileña confirmó la sede

La disputa por la sede del partido de vuelta entre Boca Juniors y Vasco da Gama llegó a una nueva instancia de resolución este jueves, cuando la Justicia de Brasil ratificó que el encuentro correspondiente a las semifinales de la Copa Sudamericana se jugará en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

La decisión representa un paso importante para cerrar una de las principales controversias que rodearon la serie entre el conjunto argentino y el equipo brasileño. Después de varios días de incertidumbre, apelaciones y recursos presentados por las partes involucradas, el escenario quedó confirmado para el compromiso previsto para el martes 20 de octubre, a las 21.30, hora de la Argentina.

Luego de los distintos planteos judiciales, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) le confirmó a la dirigencia de Boca que el encuentro se disputará en el mítico estadio brasileño. Tras el nuevo fallo, se espera que no haya más modificaciones en la sede de la revancha.

La confirmación llegó en un contexto de tensión, ya que la posibilidad de que la Justicia brasileña volviera a intervenir había obligado al organismo sudamericano a contemplar alternativas para garantizar la realización del partido. Entre ellas figuraba la posibilidad de trasladar el encuentro a una cancha neutral en Paraguay.

El trasfondo judicial

El sitio Globo Esporte informó sobre los movimientos judiciales que precedieron a la resolución. Según reconstruyó el medio brasileño, el consorcio integrado por Flamengo y Fluminense, encargado de administrar el Maracaná, había presentado una nueva apelación para cuestionar la utilización del estadio por parte de Vasco da Gama.

"El dúo Fla-Flu apeló ante el tribunal de Brasilia el martes, horas después del último fallo a favor de Vasco en los tribunales de Río de Janeiro. El caso fue analizado por el presidente del Tribunal, quien consideró que carecía de la capacidad jurídica para analizar el fondo del asunto", señaló la publicación.

El planteo fue analizado por el presidente del tribunal, quien consideró que no tenía competencia jurídica para examinar el fondo de la controversia. De esa manera, la intervención judicial no avanzó sobre la cuestión central que enfrentaba a las partes en relación con el uso del estadio.

Al mismo tiempo, el ministro encargado del fallo argumentó que "no existe un interés público primordial en defensa ni ningún servicio público en juego". Esa consideración formó parte de los fundamentos expuestos durante el tratamiento del recurso.

La secuencia de apelaciones había generado dudas sobre la estabilidad de la decisión inicial y sobre la posibilidad de que surgiera un nuevo impedimento para disputar el encuentro en Río de Janeiro. La resolución conocida este jueves, sin embargo, volvió a respaldar la realización del partido en el Maracaná.

Por qué Vasco da Gama no puede jugar en su propio estadio

La controversia tuvo su origen en las limitaciones del estadio de Vasco da Gama para albergar un encuentro correspondiente a esta instancia de la Copa Sudamericana. El club carioca ya sabía de antemano que no podría utilizar su propio escenario para la semifinal, debido a que no reúne los requisitos de capacidad exigidos por la Conmebol para recibir un partido de estas características.

Ante esa situación, la dirigencia de Vasco recurrió a la Justicia de Río de Janeiro con el objetivo de obtener autorización para jugar en el Maracaná, un estadio de mayor capacidad que es administrado por un consorcio integrado por Flamengo y Fluminense.

La elección del escenario abrió un conflicto entre el club interesado en disputar allí su partido y los responsables de la administración del estadio. Aunque la Conmebol había anunciado el martes que la revancha se jugaría en el Maracaná, la determinación quedó bajo amenaza debido a las presentaciones judiciales vinculadas con el uso del recinto.

La disputa no se limitó a una cuestión deportiva. La autorización para utilizar el estadio dependía también de la evolución de los recursos presentados ante la Justicia brasileña, lo que mantuvo abierta la incertidumbre hasta los últimos días previos al compromiso.

La posibilidad de jugar en Paraguay

El riesgo de que la Justicia volviera a intervenir llevó a la Conmebol a advertir que el encuentro podía trasladarse a una cancha neutral. La alternativa que se mencionó fue Paraguay, una posibilidad que habría modificado la planificación de ambos equipos para una semifinal decisiva.

La incertidumbre se profundizó cuando el consorcio administrador del Maracaná presentó una nueva apelación, pese a que faltaba menos de una semana para el partido. Ese movimiento volvió a poner en discusión la sede que el organismo sudamericano había anunciado previamente.

En paralelo, Vasco da Gama incorporó otro elemento a la situación al confirmar que sus hinchas habían agotado las entradas disponibles para el encuentro en el estadio de Río de Janeiro.

La venta de localidades se había desarrollado mientras todavía se esperaba una resolución definitiva sobre el escenario. Por eso, la confirmación judicial representa un paso relevante también para el público que aguardaba la definición sobre dónde se disputaría la revancha.

Con la ratificación de la sede, la organización del encuentro queda encaminada para que la serie continúe en el estadio previsto originalmente, sin necesidad de trasladarla a un terreno neutral.

Cuándo se juega Boca-Vasco da Gama

El partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Vasco da Gama se disputará el martes 20 de octubre, desde las 21.30, hora argentina, en el Maracaná de Río de Janeiro.

El conjunto brasileño llegará con la ventaja del 1-0 conseguido en la Bombonera, mientras que Boca buscará una victoria que le permita continuar en carrera hacia la final.

Después de las apelaciones, los recursos judiciales y la amenaza de un cambio de escenario a último momento, el nuevo fallo de la Justicia brasileña ratificó la sede del encuentro. La controversia por el uso del estadio quedó así encaminada hacia su cierre, mientras la atención vuelve a centrarse en la definición deportiva de una serie que todavía tiene mucho por resolver.