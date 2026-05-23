Boca Juniors ya conoce al árbitro para la final ante Universidad Católica: los antecedentes que generan preocupación

Boca Juniors enfrentará el próximo jueves 28 de mayo a Universidad Católica en La Bombonera, en un encuentro clave que definirá su continuidad en los octavos de final de la Copa Libertadores.

En las últimas horas, la Conmebol confirmó que el árbitro principal será el colombiano Wilmar Roldán, una designación que generó preocupación entre los hinchas xeneizes debido a los antecedentes negativos del juez en partidos decisivos.

Los números de Wilmar Roldán con Boca

Roldán dirigió en 18 oportunidades a Boca, con un saldo de ocho triunfos, cuatro empates y seis derrotas.

Sin embargo, varias de esas caídas quedaron marcadas en la memoria de los hinchas por tratarse de encuentros determinantes a nivel internacional.

Entre ellas aparecen las finales de la Libertadores perdidas ante Corinthians en 2012 y frente a Fluminense en 2023.

Además, el árbitro colombiano estuvo presente en otras eliminaciones importantes del club, como la derrota ante Cruzeiro en los octavos de final de la Sudamericana 2024 y la caída frente a Santos en las semifinales de la Libertadores 2020.

En cuanto a estadísticas disciplinarias, el historial aparece equilibrado: expulsó a tres jugadores de Boca y a tres futbolistas rivales. También sancionó dos penales a favor del conjunto argentino y tres en contra.

El último partido que dirigió en La Bombonera fue en la actual edición de la Copa Libertadores, en la victoria de Boca por 3-0 ante Barcelona SC.

Úbeda preserva jugadores para el duelo decisivo

Mientras tanto, Claudio Úbeda continúa definiendo el equipo que enfrentará a Universidad Católica.

En el último entrenamiento, el entrenador decidió preservar a Miguel Merentiel y Marco Pellegrino, quienes no participaron de la práctica debido a una administración de cargas físicas.

Merentiel viene de convertir el gol del empate ante Cruzeiro en La Bombonera y será una de las principales cartas ofensivas del equipo para el compromiso del jueves.

Por su parte, Pellegrino ingresará al equipo titular debido a la suspensión de Ayrton Costa, quien alcanzó el límite de tarjetas amarillas y deberá cumplir una fecha de sanción.