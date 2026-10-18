Boca llegó a Río de Janeiro con el apoyo de sus hinchas y la ilusión de remontar ante Vasco da Gama

Boca Juniors llegó a Río de Janeiro para enfrentar a Vasco da Gama en la revancha de la semifinal de la Copa Sudamericana. La delegación, encabezada por el entrenador Rodolfo Arruabarrena y acompañada por Juan Román Riquelme, fue recibida por hinchas que se acercaron al hotel para expresar su apoyo al equipo.

Al bajar del micro, varios futbolistas se detuvieron para sacarse fotos y firmar autógrafos. Leandro Paredes y Miguel Merentiel estuvieron entre los jugadores más solicitados por los simpatizantes.

Arruabarrena decidió que viajara todo el plantel, incluidos los futbolistas que se encuentran lesionados: Agustín Marchesín, Adam Bareiro, Tomás Belmonte y Tomás Aranda.

El próximo martes, el conjunto xeneize tendrá el desafío de revertir la serie frente a Vasco da Gama en el estadio Maracaná, escenario confirmado después de varias idas y vueltas.

Crece la expectativa por el regreso de Leandro Paredes

La evolución favorable del desgarro de Leandro Paredes alimenta la expectativa sobre su presencia en el encuentro. El capitán de Boca podría volver a sumar minutos, ya sea como titular o desde el banco de suplentes.

La necesidad de conseguir un resultado favorable y la importancia del partido abren la posibilidad de que el cuerpo técnico evalúe acelerar su regreso, aunque su participación dependerá de su evolución física.

Según la información difundida antes del viaje, Paredes llegará al encuentro con 11 días de recuperación desde la lesión que sufrió ante Instituto, en Córdoba. Si bien los plazos habituales para este tipo de lesiones pueden ser más prolongados, su situación será evaluada por el cuerpo médico y el entrenador.

La lista de convocados de Boca

Estos son los futbolistas incluidos en la delegación para la revancha ante Vasco da Gama:

Arqueros

Lucas Montero (1)

Leandro Brey (12)

Javier García (13)

Defensores

Lozano (17)

Gorosito (24)

Lautaro Di Lollo (2)

Nicolás Figal (4)

Pellegrino (26)

Herrera (42)

Costa (32)

Satas (46)

Blanco (3)

Braida (27)

Mediocampistas

Leandro Paredes (5)

Rey Domenech (23)

Battaglia (6)

Delgado (18)

Ascacíbar (25)

Alarcón (15)

Ruiz (53)

Delanteros

Palacios (7)

Velasco (20)

Villa (22)

Flores (19)

Miguel Merentiel (16)

Romero (11)

Giménez (9)

Bacidalupe (44)

Valencia (30)

Lesionados que viajaron con la delegación

Agustín Marchesín

Tomás Belmonte

Tomás Aranda

Adam Bareiro

Director técnico: Rodolfo Arruabarrena.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.