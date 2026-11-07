Boca lo ganó en la última a Defensa y Justicia y es el campeón del fútbol argentino

Con un gol agónico de Enner Valencia, Boca se impuso 1-0 sobre Defensa y Justicia y se consagró Campeón de Liga Profesional.
En un primer tiempo parejo, Montero y el travesaño salvaron a Boca en un par de oportunidades y Merentiel tuvo las ocasiones más claras del local.
En la primera, la Bestia le erró al arco tras un buen desborde y centro atrás de Villa y luego un fino offside le ahogó el festejo cuando dejaba en el camino a Borgogno y anotaba el 1-0 del Xeneize.
En el inicio del complemento, los de Arruabarrena pisaron el acelerador y forzaron un par de intervenciones clave del arquero del Halcón tras un cabezazo de Di Lollo y un remate de media distancia de Villa.
Merentiel tuvo otra posibilidad más desde el borde del área y nuevamente falló en la definición.
A los 64', Arruabarrena movió el banco y dispuso los ingresos de Flores y Aranda, quien retornó tras la fractura de peroné sufrida el 26 de agosto. Villa y Velasco dejaron la cancha.
Tocado físicamente, Paredes salió a falta de 15 minutos para el final e ingresó Valencia para sumar peso en la ofensiva.
Con más empuje que juego y liderado por el pibe Aranda, Boca fue en busca del gol que valía un título pero chocó contra sus propias limitaciones.
Herrera, que dejó la zaga y se ubicó como 9, tuvo dos chances más que claras y falló: la primera fue a las manos del arquero y la segunda, debajo del arco, por arriba del travesaño.
Sin embargo a Boca le quedaba una más: en la última jugada del partido, Blanco centró desde la izquierda, Di Lollo le ganó de cabeza a las manos de Borgogno y Valencia con un derechazo cruzado metió el 1-0 que tanto se hizo desear.