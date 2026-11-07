Boca lo ganó en la última a Defensa y Justicia y es el campeón del fútbol argentino

Con un gol agónico de Enner Valencia, Boca se impuso 1-0 sobre Defensa y Justicia y se consagró Campeón de Liga Profesional.

En un primer tiempo parejo, Montero y el travesaño salvaron a Boca en un par de oportunidades y Merentiel tuvo las ocasiones más claras del local.

En la primera, la Bestia le erró al arco tras un buen desborde y centro atrás de Villa y luego un fino offside le ahogó el festejo cuando dejaba en el camino a Borgogno y anotaba el 1-0 del Xeneize.

En el inicio del complemento, los de Arruabarrena pisaron el acelerador y forzaron un par de intervenciones clave del arquero del Halcón tras un cabezazo de Di Lollo y un remate de media distancia de Villa.

Merentiel tuvo otra posibilidad más desde el borde del área y nuevamente falló en la definición.

A los 64', Arruabarrena movió el banco y dispuso los ingresos de Flores y Aranda, quien retornó tras la fractura de peroné sufrida el 26 de agosto. Villa y Velasco dejaron la cancha.

Tocado físicamente, Paredes salió a falta de 15 minutos para el final e ingresó Valencia para sumar peso en la ofensiva.

Con más empuje que juego y liderado por el pibe Aranda, Boca fue en busca del gol que valía un título pero chocó contra sus propias limitaciones.

¡¡¡BOCA QUIERE SER CAMPEÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO!!! ¡¡GOL AGÓNICO DE ENNER VALENCIA PARA EL 1-0 DE BOCA VS. DEFENSA!! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/956vwteOZF — SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2026



Herrera, que dejó la zaga y se ubicó como 9, tuvo dos chances más que claras y falló: la primera fue a las manos del arquero y la segunda, debajo del arco, por arriba del travesaño.

Sin embargo a Boca le quedaba una más: en la última jugada del partido, Blanco centró desde la izquierda, Di Lollo le ganó de cabeza a las manos de Borgogno y Valencia con un derechazo cruzado metió el 1-0 que tanto se hizo desear.