Manu La Serna llegó a la final del Challenger 50 en Villa María

El tenista catamarqueño Juan Manuel "Manu" La Serna, de 22 años, se clasificó para la final del Challenger 50 que se disputa en las instalaciones del Sport Social Club de Villa María, Córdoba, como parte del circuito Challenger Tour.

En una nueva destacada actuación, el jugador surgido de Las Rejas Tennis derrotó en semifinales a Nicolás Kicker por 6-4 y 7-5. El rival cuenta con antecedentes en el circuito internacional: llegó a ocupar el puesto 70 del ranking ATP y participó en torneos de Grand Slam.

Con este triunfo, La Serna consiguió el pase al partido decisivo, en el que enfrentará este domingo a Genaro Olivieri, segundo cabeza de serie del certamen. El argentino llegó a la final luego de superar a Federico Coria por 3-6 y 6-3, tras el retiro de su rival.

Alcanzó su mejor ubicación en el ranking

La victoria también tuvo un impacto en la clasificación internacional del catamarqueño, que ascendió hasta el puesto 235 del ranking ATP, su mejor ubicación hasta el momento.

Tras el partido, La Serna agradeció el acompañamiento recibido y contó que continuará su calendario competitivo la próxima semana en el torneo M25 de Santa Cruz do Sul, en Brasil.

Mientras tanto, el tenista retomó su rutina de recuperación y kinesiología después del encuentro, con la mira puesta en la final de este domingo.