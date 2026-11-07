Exequiel Palacios aseguró que le gustaría volver a River en el futuro: "Quiero devolverle cosas a la gente"

Exequiel Palacios aseguró que le gustaría volver a River en un futuro no tan lejano y en óptimas condiciones físicas para poder rendir al más alto nivel. "Quiero devolverle cosas a la gente", expresó el mediocampista campeón del mundo en Qatar 2022.

En diálogo con Los Edul, el ganador de la Copa Libertadores en 2018 con el Millonario aseguró: "Me gustaría volver bien y disfrutar. Me gusta ese desafío, pero quiero estar preparado y devolverle cosas a la gente de River".

Además, el futbolista de 28 años contó que cada vez que juega con la Selección argentina en el Monumental, siente la tentación de regresar: "Me pica el bichito de decir: 'Ojalá el día de mañana pueda volver y jugar acá'".

Palacios sigue de cerca todo lo que pasa en Núñez y reveló que tiene un grupo de Whatsapp con Nicolás Otamendi, Thiago Almada y Ángel Correa, donde hablan sobre el club.

El recuerdo de Palacios cuando alentó a River en la final del Trofeo de Campeones

En diciembre de 2023, Palacios estuvo presente en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero para la final del Trofeo de Campeones entre River y Rosario Central. El mediocampista alentó a su exequipo desde el paravalanchas y recordó el momento: "Eso quedó para la historia".

A pesar de la diferencia horaria, Palacios confesó que trata de mirar no solo los partidos de River, sino también los de otros equipos del fútbol argentino: "Trato de ver todo, cuando compiten por competencias internacionales me gusta mirarlo".

La relación con Enzo Fernández y el sueño de volver

Hace pocos días, Enzo Fernández también expresó su deseo de regresar a River cuando termine su ciclo en Europa: "Yo sé que voy a volver a River, me hago cargo del archivo", afirmó el volante del Manchester City.

Palacios y Fernández, ambos protagonistas en la liga inglesa, se enfrentaron hace tres semanas en un partido que terminó 3-2 a favor del Manchester City.

Mantienen una relación cercana desde antes de debutar en Primera: "Íbamos a entrenar juntos cuando la mamá no lo podía llevar. Hablamos mucho de River entre nosotros, me pone contento su presente porque se lo merece", contó Palacios.