Boca perdió 2-1 ante Estudiantes por la segunda fecha del Torneo Apertura

El Pincha abrió el marcador con el gol de Núñez y, minutos más tarde, González Pírez estiró la ventaja sobre el Xeneize en La Plata.

28 Enero de 2026 22.28

Boca Juniors perdió 2 a 1 frente a Estudiantes de La Plata en el estadio UNO, por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura, y no pudo sostener el puntaje ideal en el inicio del campeonato.

El conjunto platense logró su primera alegría en el certamen gracias a los goles de Santiago Núñez y Leandro González Pírez, luego del empate registrado en la fecha inaugural ante Independiente. Para el Xeneize, que venía de vencer a Deportivo Riestra en la Bombonera, descontó Exequiel "Changuito" Zeballos.

Con este resultado, el equipo dirigido por Claudio Úbeda deberá reponerse rápidamente, ya que volverá a jugar el próximo domingo desde las 19:15, cuando reciba a Newell's Old Boys en la Bombonera.

Por su parte, Estudiantes visitará a Defensa y Justicia el lunes, a partir de las 17:30, en Florencio Varela, con el objetivo de consolidar su recuperación en el torneo.

