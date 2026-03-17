Central Córdoba ganó y respira en la zona baja de la Zona A

Central Córdoba fue efectivo en el primer tiempo y se impuso por 1-0 ante Deportivo Riestra en el partido que disputaron esta noche, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la undécima fecha del Torneo Apertura 2026.

El único gol del partido llegó en el segundo minuto de descuento del complemento, por parte del delantero Ezequiel Naya.

Con el triunfo, el equipo que dirige Lucas Pusineri subió al undécimo lugar de la zona A, con 12 unidades, mientras que el "Malevo" es anteúltimo en la zona, con seis puntos y todavía sin triunfos.

En la próxima fecha, el "Ferroviario" deberá visitar a Estudiantes, el lunes 23 de marzo a las 19:00, mientras que los dirigidos por Gustavo Benítez recibirán a San Lorenzo, el miércoles 25 a partir de las 19:00.

La primera llegada del partido fue de la visita, a los 19 minutos, con un centro buscapié desde la derecha del mediocampista Pablo Monje para el delantero Alexander Díaz, que se tiró para definir sobre el segundo palo pero su tiro se fue ancho.

Diez minutos más tarde, un nuevo centro de Monje, esta vez alto al segundo poste, fue cabeceado por el volante Antony Alonso, aunque su disparo al primer palo fue despejado por el arquero Alan Aguerre.

A los 44 minutos, un gran pase filtrado dejó libre a Alonso, que superó a Aguerre con una gambeta larga pero no pudo definir bien, con un tiro ancho por el primer palo.

En el segundo minuto de descuento del primer tiempo, un pase largo de Aguerre le llegó a Naya, que se deshizo de dos marcadores a pura potencia por el costado izquierdo y cruzó un potente remate bajo, para marcar el único gol de la noche.

El segundo tiempo casi no tuvo llegadas de riesgo: a los nueve minutos el local tuvo un cabezazo desviado del delantero Michael Santos, mientras que en 34 minutos el delantero Jonathan Herrera tiró un centro atrás para el remate de primera del mediocampista Mauro Smarra, que fue bloqueado por el central Facundo Mansilla, sobre la línea del área chica.