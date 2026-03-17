Estudiantes se lo dio vuelta ante Gimnasia de Mendoza y continúa escolta en su grupo

Estudiantes remontó en el segundo tiempo para derrotar a Gimnasia de Mendoza por 2 a 1 en el partido que disputaron esta noche, en el estadio Víctor Legrotaglie, por la undécima fecha del Torneo Apertura 2026.

El local había comenzado en ventaja con gol del delantero Agustín Módica en el segundo minuto de descuento del primer tiempo, mientras que el volante Tiago Palacios marcó un doblete en 14 y 20 minutos del complemento.

Con el triunfo, el "Pincha" continúa siendo el segundo mejor equipo de la zona A del Apertura con 18 puntos, mientras que el equipo que dirige Ariel Broggi es decimotercero, con nueve unidades.

En la próxima fecha, los dirigidos por Alexander Medina recibirán a Central Córdoba, el lunes 23 de marzo a las 19:00, mientras que el "Lobo" mendocino visitará a Newell's en un duelo clave por la permanencia, el sábado 21 a partir de las 17:45.

La primera llegada clara del partido fue de la visita, a los nueve minutos, con una recuperación en ataque del mediocampista Alexis Castro, que asistió el remate de Tiago Palacios desde el borde derecho del área, el cual pasó cerca del segundo palo.

A los 22 minutos, un disparo lejano y rasante del mediocampista Fermín Antonini se fue cerca del poste derecho del arquero Fernando Muslera.

El primer gol de la noche llegó a los 44 minutos, en una jugada en la que ni el mediocampista Mikel Amondarain ni el lateral Eric Meza pudieron rechazar en el área propia, permitiendo que el carrilero Franco Saavedra cruce un centro bajo para el remate al gol de Módica.

El "Pincha" igualó en su primera llegada del complemento, a los 14 minutos, con un remate lejano y muy potente de Tiago Palacios, a 15 metros del borde del área, que entró por el ángulo derecho del arquero César Rigamonti.

Dos minutos después, Meza intentó un remate similar al de Palacios, aunque su tiro salió menos esquinado y fue desviado al córner por el guardameta de 38 años.

A los 20 minutos, el delantero Guido Carrillo bajó un centro y le sirvió el disparo a Palacios, que tiró de primera, venció a Rigamonti y puso el 2-1.

Cuando iban 29 minutos de segundo tiempo, el delantero Edwin Cetré tuvo un tiro libre lejano al borde del área y probó con un disparo fuerte que dio en el travesaño.