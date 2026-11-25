Boca Juniors se enfrentará esta noche con Independiente Rivadavia de Mendoza, en el encuentro correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura. Para este compromiso, el director técnico Rodolfo Arruabarrena tiene prácticamente definida la formación titular y, pese a la seguidilla de partidos que atraviesa el equipo, apostaría por una mayoría de futbolistas habituales en el once inicial.

La principal incógnita del entrenador está ubicada en el mediocampo y tiene como protagonistas al capitán y figura del equipo, Leandro Paredes, y a Tomás Belmonte. La situación física del experimentado volante será determinante para establecer si puede ocupar un lugar desde el comienzo o si Arruabarrena optará por otra alternativa.

El resto de la formación tendría nombres prácticamente confirmados, tanto en el arco como en la defensa y el ataque. De esta manera, Boca se prepara para afrontar una instancia decisiva del campeonato con una estructura que mantiene a buena parte de sus principales futbolistas.

Álvaro Montero, confirmado en el arco

En el puesto de arquero, el colombiano Álvaro Montero será el encargado de defender los tres palos del Xeneize.

El guardameta consiguió afianzarse en el equipo después de un comienzo en el que recibió numerosos cuestionamientos tras su llegada durante el último mercado de pases. Con el transcurso de los partidos, logró consolidarse bajo los tres palos y ahora aparece como una pieza asegurada para el compromiso frente a Independiente Rivadavia.

Su presencia representa una de las certezas que tiene Arruabarrena al momento de definir la formación. El entrenador no tendría dudas en ese sector y mantendría al colombiano como titular para el encuentro de octavos de final.

Una defensa que sale de memoria

En la última línea, Boca presentaría a los cuatro futbolistas que ya se convirtieron en habituales dentro de la estructura defensiva del equipo.

Los laterales serían Leandro Lozano y Lautaro Blanco, con el uruguayo ocupando el sector derecho y Blanco desempeñándose por la izquierda. En la zaga central estarían Facundo Herrera y Lautaro Di Lollo, quienes completarían el bloque defensivo.

La continuidad de estos nombres responde a una formación que el cuerpo técnico ya tiene incorporada y que, salvo alguna modificación de último momento, volvería a presentarse desde el inicio. La defensa quedaría conformada de la siguiente manera:

Lateral derecho: Leandro Lozano.

Primer marcador central: Lautaro Di Lollo.

Segundo marcador central: Facundo Herrera.

Lateral izquierdo: Lautaro Blanco.

Con esta disposición, Arruabarrena mantendría una línea de cuatro defensores para recibir al conjunto mendocino, sin introducir modificaciones respecto de los nombres que habitualmente integran el sector.

Paredes o Belmonte: la única incógnita en el mediocampo

La mayor atención está puesta en la mitad de la cancha, donde el entrenador ya tendría dos futbolistas con su presencia asegurada: Santiago Ascacíbar y Milton Delgado.

Ambos ocuparían dos de los tres lugares disponibles en el sector central, mientras que la última posición se definirá entre Tomás Belmonte y Leandro Paredes. La situación del capitán genera expectativa porque se trata de una de las principales figuras del equipo, aunque llega al compromiso con lo justo desde el punto de vista físico. Esa circunstancia mantiene abierta la posibilidad de que Arruabarrena decida preservar al mediocampista y le dé la oportunidad a Belmonte.

Paredes, por su condición de capitán y referente futbolístico, representa una alternativa de peso para el encuentro. Sin embargo, la exigencia de la seguidilla de partidos obliga a considerar su estado físico antes de confirmar su participación desde el comienzo.

Por eso, la definición del tercer integrante del mediocampo constituye la única duda que mantiene el cuerpo técnico para establecer el once titular.

Las alternativas son:

Leandro Paredes: capitán y figura de Boca, aunque llega al límite desde lo físico.

Tomás Belmonte: la otra opción que analiza Arruabarrena para completar el sector.

La decisión final determinará cómo quedará conformada la mitad de la cancha para un partido en el que Boca buscará avanzar a los cuartos de final del Torneo Clausura.

Aranda, Villa y Merentiel, las cartas ofensivas

En el frente de ataque, Arruabarrena tendría definidos los tres nombres que buscarán generar peligro frente a Independiente Rivadavia. El primero será Tomás Aranda, considerado una de las mejores apariciones de Boca durante este 2026. El delantero compartiría el sector ofensivo con el colombiano Sebastián Villa y el uruguayo Miguel Merentiel.

La presencia de Aranda representa una de las apuestas del equipo para este compromiso, después de haberse destacado entre las apariciones más importantes del plantel durante el año.

A su lado estarán Villa y Merentiel, dos futbolistas que completarán el tridente ofensivo previsto por el entrenador. De esta manera, el Xeneize presentaría una formación con tres delanteros y mantendría una estructura ofensiva definida para afrontar los octavos de final.

El objetivo de Boca: ir por una histórica quíntuple corona

El encuentro frente a Independiente Rivadavia también se presenta dentro de un semestre en el que Boca ya consiguió resultados importantes y mantiene abierta la posibilidad de ampliar su cosecha de títulos.

Durante el presente semestre, el Xeneize ya se consagró Campeón de Liga, luego de finalizar primero en la tabla anual, y también obtuvo la Copa Sudamericana. Ahora, el equipo tiene por delante la posibilidad de conquistar otros tres trofeos, una combinación que le permitiría alcanzar una inolvidable quíntuple corona.

Para conseguir ese objetivo, Boca deberá ganar el Torneo Clausura, el Trofeo de Campeones y la Copa Argentina. La posibilidad de sumar esas tres conquistas se encuentra entre las metas deportivas que acompañan esta etapa de la temporada.

En ese contexto, el compromiso ante Independiente Rivadavia adquiere importancia dentro del recorrido del equipo, ya que corresponde a una instancia eliminatoria del Clausura y representa un nuevo paso en la búsqueda de otro título.