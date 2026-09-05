Boca no pudo sostener la ventaja y empató 2-2 con Gimnasia de Mendoza

Boca empata 1-1 con Gimnasia de Mendoza por la octava fecha del Torneo Clausura, en un partido intenso y con situaciones de peligro desde los primeros minutos.

El Xeneize llegó a este compromiso después de eliminar a Vélez por penales en la Copa Argentina y con una exigente seguidilla de partidos por delante. Por ese motivo, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena decidió presentar una formación alternativa.

Gimnasia de Mendoza intentó aprovechar esa circunstancia desde el comienzo y tuvo una ocasión muy clara en el primer ataque del encuentro.

Matías Satas, que ocupa el lateral izquierdo, no logró contener la acción y permitió el centro que Facundo Lencioni conectó por el medio. El remate encontró la respuesta de Álvaro Montero, quien, con ayuda del palo, evitó la caída del arco de Boca.

Velasco apareció en una contra y Boca se puso en ventaja

Cuando Gimnasia dominaba el trámite y Boca atravesaba uno de sus peores momentos, el Xeneize encontró espacios para salir rápido de contra.

La jugada comenzó con Leonel Flores, quien condujo el ataque y habilitó la acción que terminó en los pies de Alan Velasco.

El delantero resolvió con categoría y convirtió un golazo para poner a Boca 1-0 arriba.

Sin embargo, la ventaja duró apenas un minuto.

Gimnasia reaccionó de inmediato

El conjunto mendocino respondió rápidamente y volvió a llevar peligro sobre el arco de Montero.

En la siguiente acción, Ignacio Sabatini apareció para marcar el empate y establecer el 1-1 en el marcador.

Así, Boca y Gimnasia de Mendoza protagonizan un encuentro abierto, con llegadas para ambos equipos y un resultado que refleja el ritmo de un partido marcado por el golpe por golpe.