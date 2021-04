Boca recibe a Atlético Tucumán por la Copa de la Liga Profesional

Boca Juniors intentará reponerse del inesperado traspié que sufrió la semana pasada en Santa Fe, cuando reciba este sábado a Atlético Tucumán en un partido válido por la fecha 10 de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, en el que presentará un equipo con al menos cinco variantes, en buena parte debido a su inminente debut en la Copa Libertadores.



El encuentro entre "Xeneizes" y tucumanos se jugará este sábado a partir de las 18:00 en "La Bombonera", será arbitrado por Jorge Baliño y televisado por la señal Fox Sports.



Boca tiene 13 puntos en su grupo, que lidera Vélez Sarsfield (19), y viene de caer ante Unión (1-0) en Santa Fe, mientras que el "Decano", con 12 unidades, superó en Tucumán al equipo de Liniers por 2-0 el lunes pasado.



En Boca, el entrenador Miguel Ángel Russo hará una variante obligada que será la salida del colombiano Jorman Campuzano, quien acumuló en Santa Fe su quinta tarjeta amarilla y deberá purgar un partido de suspensión, mientras que moverá otras piezas un poco por bajo rendimiento y otro porque el miércoles visitará a The Strongest, de Bolivia, en la altura de La Paz, por la primera fecha del Grupo C de la Libertadores.



Los que saldrán del equipo serán Esteban Andrada, Marcos Rojo, el peruano Carlos Zambrano y el colombiano Edwin Cardona, mientras que ingresarán Agustín Rossi, Lisandro López, Alan Varela, Cristian Medina y Mauro Zárate.



En tanto, se especuló durante toda la semana con la salida del colombiano Frank Fabra, quien además de estar en bajo nivel, debe cumplir tres fechas de suspensión en la Copa tras haber sido expulsado en la derrota ante Santos en las semifinales, y la intención es darle rodaje a su reemplazante natural, Emmanuel Más, para que adquiera ritmo ante los tucumanos y pueda desenvolverse mejor ante The Strongest, aunque esto no está definido.



En el caso del arquero, la intención de Russo es que Andrada ataje en la Libertadores y Rossi en la Copa de Liga, mientras que el regreso de Lisandro López se debe a que el peruano Zambrano fue aislado por contacto estrecho con un positivo de coronavirus.



En cuanto a Campuzano, en Santa Fe llegó a las cinco tarjetas amarillas, deberá cumplir una fecha de suspensión, y por eso ingresará Varela, mientras que Rojo tuvo una dolencia muscular menor pero será preservado para jugar el miércoles en Bolivia, así ingresará Medina y el equipo dejará de usar una línea de cinco defensores para pasar a una de cuatro.



En cuanto a Cardona, será titular en la Libertadores y por esa razón su lugar ante los tucumanos lo ocupará Mauro Zárate, de muy buenas actuaciones en los partidos ante Independiente y Defensa y Justicia, mientras que frente a Unión ingresó los últimos 15 minutos.



Boca necesita quedarse con los tres puntos y la cantidad de cambios que hará Russo no debería influir en su rendimiento habida cuenta de que varios de los que ingresarán, como Lisandro López o Zárate, podrían ser titulares.



En la delantera Russo intentará una vez más con la dupla entre Carlos Tevez y el colombiano Sebastián Villa, quienes serán acompañados por Zárate, especialista además en pelota parada merced a su notable pegada.



En cuanto a Atlético Tucumán, el entrenador del equipo, Omar De Felippe, recuperará a dos jugadores titulares que no estuvieron frente a Vélez: Guillermo Acosta y Ramiro Carrera.



En el caso de Acosta, cumplió una fecha de suspensión y regresará en lugar de Abel Bustos, mientras que Carrera superó un cuadro de anginas y jugará por Ramiro Ruiz Rodríguez.



El resto del equipo mantendrá la misma idea, con Javier Toledo como delantero más adelantado y el exBoca Oscar "Junior" Benítez recostado sobre la banda izquierda.