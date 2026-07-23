Boca recibe a O´Higgins de Chile, por los playoffs de la Copa Sudamericana

Boca recibirá este jueves a O'Higgins de Chile por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, en un partido que marcará el segundo encuentro de Rodolfo Arruabarrena al frente del equipo. El duelo se disputará desde las 21:30 en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera, y tendrá como uno de sus posibles protagonistas a Leandro Paredes, quien viene de disputar la final del Mundial con la Selección argentina.

El encuentro representa para el Xeneize el inicio de una nueva instancia en una competencia a la que llegó luego de no poder avanzar en la Copa Libertadores. Boca finalizó tercero en el Grupo D, por debajo de Cruzeiro de Brasil y de la Universidad Católica de Chile, resultado que le impidió conseguir la clasificación a los octavos de final.

Ahora, el conjunto argentino buscará cambiar el rumbo y avanzar en la Copa Sudamericana, una competencia que aparece como una oportunidad para cerrar el año con una alegría y, al mismo tiempo, intentar poner fin a una sequía de 18 años sin títulos internacionales.

El desafío de Boca después de la eliminación en la Libertadores

La caída en la fase de grupos de la Copa Libertadores obligó a Boca a continuar su recorrido internacional en la Sudamericana. El tercer puesto obtenido en el Grupo D, por detrás de Cruzeiro y Universidad Católica de Chile, dejó al equipo fuera de los octavos de final de la principal competencia continental.

El camino que comienza este jueves tendrá una primera escala en La Bombonera. Boca enfrentará a O'Higgins en el partido de ida de los playoffs, con el objetivo de conseguir un resultado que le permita afrontar la serie con expectativas de avanzar.

Para el Xeneize, la competencia también representa la posibilidad de recuperar protagonismo internacional. El equipo intentará cerrar el año con una alegría y cortar una espera de 18 años sin títulos internacionales.

La última vez que Boca levantó un trofeo de este tipo fue en la Recopa Sudamericana 2008, cuando derrotó a Arsenal de Sarandí.

El segundo partido del ciclo de Arruabarrena

El encuentro frente a O'Higgins será además el segundo partido del nuevo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como director técnico.

La etapa comenzó con un cómodo triunfo por 2-0 sobre Sarmiento, resultado que le permitió a Boca clasificarse a los octavos de final de la Copa Argentina.

Ahora, el entrenador tendrá su primer desafío internacional en este nuevo ciclo, ante un equipo chileno que llega con antecedentes positivos en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Entre los futbolistas que podrían estar desde el inicio aparece Leandro Paredes, quien viene de disputar la final del Mundial con la Selección argentina. Su posible presencia constituye uno de los principales focos de atención de un equipo que busca iniciar con el pie derecho su camino en los playoffs.

O'Higgins llega después de una buena fase de grupos

O'Higgins, por su parte, llega a este cruce después de haber tenido una buena actuación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El equipo chileno finalizó segundo en su zona con 10 puntos, únicamente por debajo de San Pablo de Brasil.

Ese rendimiento le permitió acceder a los playoffs y ahora deberá visitar a Boca en La Bombonera para disputar el primer encuentro de la serie.

El conjunto dirigido por Lucas Bovaglio buscará sostener el rendimiento que mostró durante la fase de grupos y conseguir un resultado favorable en el partido de ida.

Las posibles formaciones

Boca podría formar con Álvaro Montero; Leandro Lozano o Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

El equipo sería dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

Por el lado de O'Higgins, el conjunto chileno podría salir al campo con Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Martín Sarrafiore, Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yáñez.

El entrenador será Lucas Bovaglio.