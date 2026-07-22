Juanfer Quintero apuntó contra Eduardo Coudet: "No soy prioridad para él"

Juan Fernando Quintero, colombiano y número "10" del Club Atlético River Plate, no se presentaría en las prácticas de este jueves, como lo confirmó su técnico, Eduardo "Chacho" Coudet, en la conferencia de prensa luego de la derrota ante Aldosivi por Copa Argentina.

River inició su segunda etapa de la temporada 2026 y parecía obtener un cambio de imagen en el amistoso previo con un empate 2-2 ante Flamengo, vigente campeón de la Copa Libertadores, pero no fue así, debido a la sorpresiva derrota en 16avos frente al "Tiburón" de Mar del Plata por 3-1 y un "papelón", en palabras del entrenador "millonario".

Por otra parte, en la misma conferencia de prensa surgió la pregunta ante una de las grandes incógnitas, en términos de salida, del mercado: ¿Qué va a pasar con JuanFer?, a lo que el "Chacho" contestó: "tiene que presentarse el jueves 23".

El colombiano participó del Mundial 2026, realizado en Estados Unidos, Canadá y México, con su selección, donde quedó eliminado en octavos de final ante Suiza mediante los penales. Juanfer fue uno de los puntos más altos del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, teniendo actuaciones decisivas entrando desde el banco.

Luego de la derrota comenzó sus vacaciones y, al terminar, debía presentarse en los entrenamientos comandados por Coudet; pero, hasta este martes, se entrenó con un personal trainer particular en Miami y, según trascendió, Juafér solicitó extender la licencia por problemas personales, a lo que el club dio el "ok" y Quintero viajaría a Medellín con autorización hasta el 31 de este mes.

Mientras tanto, River Plate ya tiene confirmados sus próximos partidos y los hinchas del Millonario se preparan para una nueva semana de competencia. El equipo tendrá dos desafíos por la Zona B, con un duelo como local y otro en condición de visitante.

El primer cruce del Millonario será en condición de local frente a Barracas Central el sábado 25 de julio, a las 19:15 en el Estadio Más Monumental y en la siguiente jornada, la banda roja deberá viajar a La Plata para medirse ante Gimnasia y Esgrima en el Estadio Juan Carmelo Zerillo el miércoles 29 de julio, desde las 19:15.