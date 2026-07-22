Con el campeón Belgrano como protagonista, comienza el Torneo Clausura de la Liga

Una nueva edición del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol comenzará este jueves con una jornada que tendrá como uno de sus principales atractivos el debut del último campeón del fútbol argentino: Belgrano de Córdoba.

El "Pirata Cordobés" llega a esta nueva competencia después de haber conseguido el primer título de su historia en Primera División. El logro se produjo luego de una agónica final del Torneo Apertura frente a River, un antecedente que convirtió al conjunto cordobés en uno de los grandes protagonistas del fútbol argentino.

Ahora, con el campeonato Clausura por delante, Belgrano comenzará un nuevo recorrido en busca de sostener el protagonismo alcanzado. El debut no será sencillo: tendrá enfrente a Rosario Central, uno de los equipos que también tuvo una participación destacada en el Torneo Apertura.

El encuentro se disputará este jueves desde las 19:30, en el Estadio Julio César Villagra. El partido contará con la cobertura de la Agencia Noticias Argentinas y será televisado por TNT Sports Premium.

La designación arbitral quedó conformada de la siguiente manera:

Árbitro: Sebastián Zunino.

Sebastián Zunino. VAR: Germán Delfino.

Germán Delfino. Estadio: Julio César Villagra.

Julio César Villagra. Horario: 19:30.

Rosario Central, otro protagonista de peso

El rival del campeón será un Rosario Central que viene de ser uno de los animadores del Torneo Apertura. El conjunto rosarino protagonizó nuevamente una de las grandes polémicas del campeonato en un partido ante Racing, para luego quedar eliminado en las semifinales frente a River.

Su llegada al debut del Clausura se produce, por lo tanto, después de una campaña en la que tuvo participación destacada y atravesó momentos de fuerte repercusión. El cruce ante Belgrano aparece así como uno de los principales atractivos de la jornada inaugural.

La presencia de ambos equipos le otorga un peso especial al partido que se disputará en Córdoba. Por un lado, el campeón inicia la defensa de su protagonismo. Por el otro, Rosario Central buscará comenzar una nueva competencia después de haber quedado entre los equipos destacados del torneo anterior.

Sarmiento y Argentinos Juniors también abren la jornada

A la misma hora, Sarmiento tendrá un complicado debut cuando reciba a Argentinos Juniors en el Estadio Eva Perón de Junín. El partido comenzará a las 19:30 y será otro de los encuentros que marcarán el inicio del Torneo Clausura.

Más tarde, desde las 21:45, Defensa y Justicia se enfrentará con Aldosivi de Mar del Plata en Florencio Varela.

De esta manera, la primera jornada tendrá tres partidos durante el jueves y pondrá en marcha una competencia que contará con la participación de los principales equipos del fútbol argentino.

Racing, el primero en salir a la cancha

Entre los grandes, el primero en presentarse será Racing, que ahora cuenta con Juan Pablo Vojvoda como director técnico. La Academia recibirá el viernes a Gimnasia y Esgrima La Plata, en un encuentro que comenzará a las 19.

El equipo de Avellaneda será uno de los primeros grandes en iniciar su camino en el Clausura, luego de haber quedado involucrado en una de las grandes polémicas del Torneo Apertura durante su partido ante Rosario Central.

La jornada del viernes también tendrá otros partidos destacados, con la participación de Vélez, Instituto de Córdoba, Platense, Unión de Santa Fe, Huracán y Banfield.

River, San Lorenzo, Independiente y Boca, el fin de semana

La participación de los grandes continuará durante el fin de semana. El sábado, River recibirá a Barracas Central desde las 19:15, mientras que San Lorenzo visitará a Lanús a partir de las 21:30.

El domingo será el turno de Independiente y Boca, que tendrán compromisos como visitantes. El conjunto de Avellaneda enfrentará a Estudiantes de La Plata desde las 17:15, mientras que el equipo de La Ribera visitará a Deportivo Riestra a las 19:30. La primera fecha ofrecerá así una agenda completa y con la presencia de los equipos más importantes del campeonato.

El cronograma completo de la primera fecha

La programación de la primera jornada del Torneo Clausura quedó establecida de la siguiente manera:

Jueves 23/7:

Sarmiento - Argentinos Juniors , a las 19:30.

, a las 19:30. Belgrano de Córdoba - Rosario Central , a las 19:30.

, a las 19:30. Defensa y Justicia - Aldosivi, a las 21:45.

Viernes 24/7:

Gimnasia de Mendoza - Central Córdoba (Santiago del Estero) , a las 16:45.

, a las 16:45. Racing - Gimnasia y Esgrima La Plata , a las 19.

, a las 19. Vélez - Instituto de Córdoba , a las 19.

, a las 19. Platense - Unión de Santa Fe , a las 21:15.

, a las 21:15. Huracán - Banfield, a las 21:15.

Sábado 25/7:

Estudiantes de Río Cuarto - Tigre , a las 14:45.

, a las 14:45. Newell´s - Talleres de Córdoba , a las 17.

, a las 17. River - Barracas Central , a las 19:15.

, a las 19:15. Lanús - San Lorenzo, a las 21:30.

Domingo 26/7:

Atlético Tucumán - Independiente Rivadavia de Mendoza , a las 15.

, a las 15. Estudiantes de La Plata - Independiente , a las 17:15.

, a las 17:15. Deportivo Riestra - Boca, a las 19:30.

Un nuevo torneo comienza

El Torneo Clausura se pondrá en marcha con una primera fecha que combina el debut del campeón, partidos entre equipos que fueron protagonistas del campeonato anterior y la presentación progresiva de los grandes.

El estreno de Belgrano frente a Rosario Central concentrará buena parte de la atención de la jornada inaugural. El equipo cordobés comenzará su recorrido después de haber alcanzado el primer título de su historia en Primera División, mientras su rival llega tras haber sido uno de los animadores del Torneo Apertura y haber quedado eliminado en semifinales frente a River.

A partir de este jueves, la Liga Profesional volverá a poner en marcha su calendario con una agenda que se extenderá hasta el domingo y que incluirá a todos los grandes del fútbol argentino.

El campeón ya tiene fecha, horario y rival para iniciar su camino. El resto de los equipos comenzará a construir, desde la primera jornada, una nueva historia en el Torneo Clausura.