Riquelme habló del regreso de Sebastián Villa a Boca: "Cumplió con su sentencia"

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, se refirió al regreso del delantero colombiano Sebastián Villa a la institución que conduce, ratificando que "en el momento que tuviera una sentencia dejaría de jugar, y fue lo que pasó".

El mandatario destacó que había sido "una suerte" tenerlo en el club antes del momento de su condena a dos años y un mes de prisión condicional, y afirmó que en aquel momento el colombiano tuvo que vivir "momentos raros", poniendo el foco en el día en el que fue llamado a declarar ante la Justicia, en lugar de ponerlo en la causa de abuso sexual.

Además, el presidente no habló sobre una posible salida del delantero Exequiel Zeballos y afirmó que el entrenador Rodolfo "Vasco" Arruabarrena fue su primera y única opción para reemplazar a Claudio Úbeda de cara al segundo semestre.

"Estamos contentos con cada jugador que llega al club" comenzó Juan Román Riquelme, que negó que estén en búsqueda de un centrodelantero y comentó que Villa "merecía una oportunidad".

Tras valorar que no necesitará "adaptarse al mundo Boca", el presidente se refirió como "momentos raros" a los días en los que era citado a declarar ante la Justicia, cuestionando que coincidían con los días de partido, y asegurando que "puede ayudar al equipo" ya que "ya cumplió sentencia", en una causa que eligió no mencionar.

Sobre el renovado sector L de una de las plateas de "La Bombonera", de cara a la calle Brandsen, el presidente aseguró que quienes accedan al mismo vivirán "un momento muy bonito" y "no van a poder creer lo que se van a encontrar", hablando sobre un lobby renovado, con pasillos más amplios y sectores gastronómicos, aunque sin confirmar las ampliaciones de aforo.

"Antes acá había una pared", destacó el mandatario, que pidió a los hinchas que disfruten de "todo lo que está haciendo el club" para que el estadio "esté cada día mejor", además de confirmar que recibirán pantallas a fin de año para agregar al estadio.

Sobre el entrenador, Riquelme afirmó que Rodolfo Arruabarrena fue su primera opción, lo catalogó como un amigo de sus tiempos de futbolista y dejó claro que "ama al club al igual que todos los 'bosteros'".

Acerca de las salidas, quien ganó las elecciones presidenciales de 2023 opinó que el delantero uruguayo Edinson Cavani "jugó partidos maravillosos" y deseó haberlo tenido en el club a una edad más temprana, además de no dar detalles sobre la actualidad del extremo Exequiel Zeballos, sobre quien únicamente aseguró que "entrena con el plantel y tiene contrato hasta diciembre".

Tras reclamar sobre los arbitrajes en la fase de grupos de la actual Copa Libertadores, en encuentros ante el Cruzeiro de Brasil, y aventurar que, sin jugadas polémicas, "Boca hubiese clasificado", el presidente reclamó que "el árbitro vuelve a dirigir, no los suspenden casi nunca".

Además, Riquelme calificó de "medio raro" al formato actual de los torneos cortos argentinos, desprestigiando a las rondas eliminatorias ya que "son 20 días, los jugadores se lesionan y están cansados", aunque luego prefirió no profundizar sobre el tema o los posibles cambios estructurales y se quedó con que "está bien que gane un título el que saque más puntos en el año", algo implementado de forma polémica con Rosario Central a fines de la temporada pasada, ya que "es el más regular durante toda la temporada", y aseveró: "pasa en todo el mundo".

Por último, Riquelme destacó la técnica de juveniles como Tomás Aranda y Leonel Flores, agradeció el trabajo de los entrenadores de inferiores y reserva, aseguró que "Boca está obligado a intentar llegar hasta el final en todos los frentes" y evitó una pregunta sobre la rumoreada incorporación del enganche Paulo Dybala: "no sé, preguntale a él".