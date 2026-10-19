Boca recupera a Leandro Paredes y se define el equipo para la remontada ante Vasco da Gama

Boca Juniors afronta una semana decisiva en su camino por la Copa Sudamericana. Este martes visitará a Vasco da Gama en el Maracaná, en Brasil, con la obligación de remontar la serie de semifinales para conseguir el pasaje a la final. Mientras el plantel trabaja en Río de Janeiro, el entrenador Rodolfo Arruabarrena analiza las alternativas disponibles para definir la formación que saldrá a buscar el resultado.

La principal novedad pasa por la evolución de Leandro Paredes, capitán del equipo, quien se entrenó a la par de sus compañeros y respondió favorablemente a las exigencias físicas. El mediocampista había sufrido un desgarro hace diez días y su recuperación se convirtió en uno de los temas centrales de la preparación xeneize para el compromiso ante el conjunto brasileño.

La respuesta positiva durante los entrenamientos representa una señal alentadora para el cuerpo técnico, que ahora deberá determinar si el futbolista está en condiciones de comenzar el partido desde el arranque. Aunque Paredes se encuentra disponible para jugar, su presencia entre los titulares todavía no está confirmada.

Arruabarrena seguirá de cerca su evolución hasta el último momento antes de tomar una decisión definitiva. La alternativa de que el capitán comience el encuentro desde el banco de suplentes continúa sobre la mesa, especialmente porque el mediocampista regresaría a la competencia en un plazo muy corto después de la lesión.

El desafío que tiene por delante Boca también influye en la evaluación. El encuentro ante Vasco da Gama será de máxima exigencia, ya que el equipo necesita revertir la serie para alcanzar la final de la Copa Sudamericana. En ese contexto, el entrenador deberá equilibrar la importancia futbolística de contar con Paredes desde el inicio con la necesidad de evaluar su recuperación física.

Battaglia, la principal alternativa para el mediocampo

Si el cuerpo técnico decide preservar a Paredes y evitar que juegue desde el comienzo, Rodrigo Battaglia aparece como la principal opción para ocupar su lugar en la mitad de la cancha.

El exjugador de Atlético Mineiro volvió a sumar minutos el viernes frente a Talleres, en lo que representó su primera participación después de casi once meses. A pesar de la falta de ritmo futbolístico que supone un período tan prolongado sin jugar, tuvo una buena actuación y volvió a meterse en la consideración del entrenador.

Su regreso amplió las posibilidades de Arruabarrena para organizar el mediocampo de cara al compromiso en Brasil. Battaglia aparece como una alternativa concreta para acompañar a Santiago Ascacíbar y Milton Delgado, en caso de que Paredes no sea elegido para integrar el equipo titular.

La situación de otros futbolistas también condiciona la decisión. Williams Alarcón quedó fuera de la consideración después de su rendimiento en el partido de ida, mientras que Tomás Belmonte se encuentra lesionado. Estas circunstancias reducen las opciones disponibles y fortalecen la posición de Battaglia en la disputa por un lugar.

De esta manera, la definición del mediocampo dependerá principalmente de la evaluación que el cuerpo técnico realice sobre Paredes durante las horas previas al encuentro. Si el capitán recibe el visto bueno para jugar desde el inicio, podría ocupar su lugar habitual; si Arruabarrena opta por no arriesgarlo, Battaglia cuenta con posibilidades de integrar la formación titular.

Villa y Velasco disputan el último lugar del tridente ofensivo

La segunda incógnita que mantiene Arruabarrena está ubicada en el ataque. Miguel Merentiel y Leonel Flores tienen su lugar asegurado en la formación, mientras que Sebastián Villa y Alan Velasco compiten por completar el tridente ofensivo que buscará marcar la diferencia ante Vasco da Gama.

Villa llega recuperado de un esguince de tobillo y, de acuerdo con la situación de ambos futbolistas, corre con ventaja para ser titular. Su disponibilidad representa una noticia positiva para el entrenador, que necesita contar con variantes ofensivas para intentar revertir la serie de semifinales en territorio brasileño.

La recuperación del atacante le permite volver a competir por un puesto en un partido determinante. Con Boca obligado a buscar el resultado, su presencia aparece como una de las alternativas que analiza el cuerpo técnico para completar el frente ofensivo.

Del otro lado de la disputa está Velasco, quien también se encuentra disponible después de recuperarse de un desgarro en el aductor izquierdo que sufrió durante el encuentro frente a Unión.

Sin embargo, el atacante llegará con lo justo desde el punto de vista físico. Este martes se cumplirán 19 días desde que sufrió la lesión, un plazo que será considerado por Arruabarrena al momento de resolver si está en condiciones de regresar a la titularidad en un compromiso de semejante exigencia.

Antes de quedar fuera del equipo, Velasco había mostrado un buen nivel y conseguido ganarse un lugar en la formación. Su rendimiento previo lo mantiene en la pelea, aunque ahora deberá competir con Villa por un puesto en el once inicial.

El entrenador tendrá que decidir si le devuelve la titularidad a Velasco o si apuesta por Villa, que llega recuperado de su problema en el tobillo y cuenta con ventaja en la consideración. La elección será una de las últimas cuestiones por resolver antes de que Boca salga al campo de juego del Maracaná.

Un equipo con dos puestos por definir para la semifinal

Con el compromiso cada vez más cerca, la formación que maneja Arruabarrena presenta dos dudas principales: la elección entre Paredes y Battaglia para el mediocampo y la disputa entre Villa y Velasco para completar el ataque.

El resto de la estructura prevista incluye a Álvaro Montero en el arco; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco en la defensa; Santiago Ascacíbar y Milton Delgado como integrantes del mediocampo; y Miguel Merentiel junto con Leonel Flores en la ofensiva.

La probable formación de Boca para visitar a Vasco da Gama es la siguiente:

Arquero: Álvaro Montero.

Defensores: Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco.

Mediocampistas: Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes o Rodrigo Battaglia y Milton Delgado.

Delanteros: Sebastián Villa o Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Las alternativas reflejan las decisiones que todavía debe tomar el entrenador antes del partido. En el mediocampo, la evolución de Paredes será determinante para establecer si el capitán puede asumir la titularidad o si Battaglia tendrá la oportunidad de jugar desde el inicio después de su reciente regreso.

En el ataque, la recuperación de Villa y la disponibilidad de Velasco mantienen abierta la competencia por el último puesto del tridente.