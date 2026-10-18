Subastan una pieza de un auto de Alpine que corrió en la Fórmula 1: cuánto cuesta y cómo conseguirla

En las últimas horas, una pieza del auto de Alpine que compitió en la temporada 2024 de la Fórmula 1 salió a subasta y despertó el interés de los coleccionistas. Si bien no se especificó en qué monoplaza estuvo colocada, despertó gran repercusión entre los fanáticos.

Se trata de una carcasa de caja de cambios utilizada en carrera, que fue montada junto a un alerón trasero en un soporte especial para convertirla en un objeto de exhibición.

El lote forma parte de The Austin Auction, una subasta organizada por F1 Authentics, la plataforma oficial de memorabilia de la categoría, en coincidencia con el Gran Premio de Estados Unidos. El conjunto está identificado con el nombre BWT Alpine Formula 1 Team 2024 Race-Used Gearbox Carrier & Rear Wing Assembly.

Según la publicación, el valor estimado de la pieza se ubica entre las 25.000 y las 30.000 libras esterlinas, equivalentes a unos 31.500 y 37.800 dólares.

Cómo es la pieza de Alpine que se subasta

El conjunto reúne dos elementos, aunque no ambos fueron utilizados en una competencia real. La carcasa de la caja de cambios sí formó parte de un monoplaza de Alpine durante la temporada 2024, mientras que el alerón trasero fue fabricado con especificaciones de carrera, pero no se utilizó en una prueba oficial.

Así es la pieza de colección que subasta Alpine sobre su monoplaza de 2024. (Foto: Motorsport)

La carcasa está construida con fibra de carbono y metal y conserva el sello original de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), un detalle que contribuye a acreditar su procedencia. El alerón, por su parte, mantiene los colores rosa y azul característicos de BWT, uno de los patrocinadores del equipo, además de la marca Castrol.

Otro de los aspectos destacados del conjunto es que la solapa del sistema DRS del alerón sigue funcionando y puede abrirse y cerrarse manualmente. Este mecanismo permite reducir la resistencia aerodinámica en determinadas zonas de los circuitos y facilita los adelantamientos durante las carreras.

Dónde se puede conseguir la pieza de Alpine

Los interesados en adquirir el objeto deben ingresar a F1 Authentics, la plataforma especializada en artículos de colección de la Fórmula 1, y registrarse para acceder al catálogo completo de la subasta.

El lote aparece identificado como el número 052 dentro de The Austin Auction. La oferta final dependerá de la competencia entre los participantes, mientras que la plataforma no precisó la fecha definitiva de cierre de las pujas ni informó si existen condiciones adicionales sobre el precio.

La temporada 2024 de Alpine en la Fórmula 1

La pieza corresponde a un año irregular para la escudería francesa, que terminó sexta en el Campeonato Mundial de Constructores. Después de un comienzo complicado, Alpine consiguió un resultado destacado en el Gran Premio de San Pablo, disputado bajo la lluvia.

En aquella carrera, Esteban Ocon terminó segundo y Pierre Gasly ocupó el tercer puesto, lo que permitió que el equipo sumara un doble podio clave para su posición final en el campeonato.

La decoración que conserva el alerón refleja aquella etapa de Alpine, que tenía una alineación integrada por dos pilotos franceses. Ahora, una parte de ese proyecto deportivo puede convertirse en un objeto de colección para los fanáticos de la Máxima.