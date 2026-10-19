Furor por Messi en España: viajará para recibir un premio y las entradas se agotaron en 13 minutos

Lionel Messi viajará a España en las próximas horas para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, una de las distinciones internacionales más prestigiosas del ámbito deportivo. La visita del futbolista argentino estará acompañada por una gran expectativa del público y una agenda institucional ajustada, que combinará actividades con niños y jóvenes, encuentros con otras personalidades distinguidas y una ceremonia oficial en Oviedo.

La llegada del rosarino al país donde se convirtió en una figura mundial generó una auténtica revolución. Las 4.700 entradas que la organización puso a disposición para el encuentro con el futbolista se agotaron en apenas 13 minutos, en un proceso de venta que registró un pico de más de 16.000 personas conectadas de manera simultánea para realizar la fila virtual.

La respuesta del público refleja la enorme convocatoria que mantiene Messi y la expectativa por su regreso a España, donde cumplirá compromisos vinculados con la entrega de una distinción que se incorporará a su trayectoria deportiva.

La visita, sin embargo, será breve. El calendario previsto contempla actividades desde las primeras horas del jueves 22 de octubre y una intensa jornada institucional el viernes 23, día en que recibirá formalmente el galardón. Apenas concluida la ceremonia, el futbolista emprenderá el regreso a Estados Unidos para reincorporarse al Inter Miami, que deberá afrontar un compromiso oficial decisivo el sábado 24.

Una convocatoria multitudinaria

La expectativa por la presencia de Messi quedó reflejada en la velocidad con la que se agotaron las localidades disponibles. La organización habilitó 4.700 entradas y la demanda fue tal que todos los tickets quedaron agotados en tan solo 13 minutos.

Durante el proceso se registró un máximo de más de 16.000 personas conectadas al mismo tiempo, aguardando su turno en la fila virtual. La cifra dimensiona el interés generado por la visita del capitán argentino y por la posibilidad de participar de uno de los encuentros previstos en su agenda española.

El regreso del rosarino se produce en un contexto de reconocimiento internacional, con la entrega del Premio Princesa de Asturias de los Deportes como eje central de la visita. La distinción reunirá en Oviedo a personalidades destacadas de diferentes ámbitos y tendrá como escenario principal el emblemático Teatro Campoamor.

Antes de la ceremonia, Messi también protagonizará una actividad multitudinaria con integrantes de la comunidad educativa, en una jornada que permitirá el encuentro con niños y jóvenes que consiguieron acceder a las entradas y con estudiantes que participaron de un programa cultural.

Jueves 22: encuentro con niños y jóvenes

Según la agenda difundida por medios locales, Messi llegará a la capital asturiana durante las primeras horas de la mañana del jueves 22 de octubre. Desde allí se trasladará directamente al Palacio de los Deportes, donde encabezará un encuentro con niños y jóvenes de la comunidad educativa.

La actividad reunirá a los afortunados que consiguieron uno de los tickets disponibles y a 1.500 alumnos que participaron activamente del programa cultural Toma la palabra.

La presencia de estudiantes y jóvenes formará parte de las actividades previstas durante la visita, antes de la jornada central dedicada a la entrega del premio. El encuentro permitirá compartir un espacio con el futbolista en el marco de una convocatoria que despertó un marcado interés entre el público.

La agenda del jueves constituirá el primer tramo de una visita breve, organizada alrededor de distintas actividades institucionales. La llegada por la mañana y el traslado directo al Palacio de los Deportes muestran la intensidad del cronograma previsto para el argentino, que deberá completar los compromisos programados antes de regresar a Estados Unidos.

Viernes 23: encuentro con otros premiados

La jornada del viernes 23 de octubre concentrará los principales compromisos institucionales de Messi en España. Durante la mañana, el futbolista compartirá un encuentro con los premiados de las demás categorías, entre quienes se destacan la artista Patti Smith y la astronauta Christina Koch.

La agenda también contempla una audiencia privada de honor con los Reyes de España, uno de los compromisos institucionales previstos antes de la ceremonia de entrega del galardón.

La reunión con otras personalidades distinguidas permitirá reunir a representantes de diferentes disciplinas y ámbitos en el contexto de los Premios Princesa de Asturias. En el caso de Messi, el reconocimiento corresponde a la categoría de Deportes y representa una nueva distinción internacional para su trayectoria.

La organización dispuso una programación concentrada en dos jornadas, con actividades públicas e institucionales que culminarán el viernes por la tarde. Después de los encuentros de la mañana, el protagonismo se trasladará al Teatro Campoamor de Oviedo, donde tendrá lugar la ceremonia central.

La ceremonia con 50.000 euros del premio

Por la tarde del viernes, Messi recibirá formalmente el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 durante la ceremonia que se realizará en el Teatro Campoamor de Oviedo, uno de los escenarios emblemáticos de la ciudad. El reconocimiento incluye varios elementos oficiales que acreditan la distinción otorgada al futbolista. Entre ellos se encuentran:

La estatuilla diseñada por Joan Miró.

El diploma acreditativo.

La insignia oficial de la institución.

Una asignación económica de 50.000 euros.

La entrega del premio será el punto culminante de la visita y uno de los momentos más significativos de la agenda institucional del argentino en España.

Pese a la solemnidad que caracteriza a la ceremonia y a la relevancia del reconocimiento para su carrera, la organización confirmó que no está previsto que Messi pronuncie un discurso sobre el escenario.

De esta manera, el acto se desarrollará sin una intervención del futbolista durante la ceremonia, según la planificación comunicada por los organizadores.