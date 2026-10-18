El Kily González confía en que Messi alcanzará una marca histórica

Lionel Messi continúa ampliando sus registros goleadores y se acerca a una cifra histórica: los 1000 tantos como profesional. Después de marcar dos goles en la victoria de Inter Miami frente a Atlanta United, el capitán argentino recibió el respaldo de su entrenador, Kily González, quien expresó su confianza en que alcanzará el objetivo.

"Confío y sé que lo va a lograr porque le gustan los desafíos. Se desafía en todo lo que tiene en su cabeza. Logró todo y esto no va a ser la excepción", afirmó el técnico durante una conferencia de prensa.

El entrenador también destacó la influencia del rosarino en el funcionamiento del equipo y su capacidad para resolver partidos. "Tenemos al mejor de todos con nosotros, que termina de liquidarte el partido", sostuvo.

Con el doblete del sábado, Messi llegó a los 936 goles en su carrera profesional, de acuerdo con las cifras consignadas en el informe. El registro lo mantiene en camino hacia una marca que despierta expectativa entre los aficionados, aunque el argentino no suele poner el foco en los récords individuales.

Cristiano Ronaldo también persigue ese objetivo. El delantero portugués suma 981 tantos, según los datos proporcionados, y se encuentra más cerca de alcanzar los cuatro dígitos.

Un doblete y un cruce con Junior Alonso

Además de su actuación goleadora, Messi protagonizó un momento de tensión con Junior Alonso, defensor paraguayo de Atlanta United y exjugador de Boca Juniors.

En la jugada de su segundo gol, el argentino avanzó a gran velocidad, dejó atrás el intento de marca de Alonso, ingresó al área y definió para convertir. Después de festejar con sus compañeros, regresó hacia la mitad de la cancha y realizó un gesto dirigido al defensor.

El episodio tuvo como antecedente un partido anterior, en el que Alonso había celebrado frente a Messi una recuperación de la pelota. Tras el nuevo enfrentamiento, el capitán de Inter Miami pareció devolverle aquella provocación.

La actuación volvió a poner de relieve la capacidad goleadora del argentino, que continúa sumando tantos en el fútbol estadounidense mientras se acerca a uno de los registros más ambiciosos de su carrera.

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