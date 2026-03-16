Boca y Unión igualaron en Santa Fe

La undécima jornada del Torneo Apertura 2026 dejó un saldo de paridad en el escenario santafesino. En un encuentro disputado bajo una atmósfera de gran presión y expectativas, Boca Juniors y Unión de Santa Fe igualaron 1 a 1, un resultado que permite al conjunto dirigido por el equipo visitante mantenerse expectante en la zona de clasificación a los playoffs, mientras que para el equipo local significa un punto valioso ante un rival de jerarquía.

Un primer tiempo de golpes y jerarquía

El estadio 15 de Abril fue testigo de un desarrollo dinámico desde el pitazo inicial. A medida que los minutos transcurrían, la intensidad del juego fue aumentando, obligando a ambos entrenadores a ajustar sus piezas tácticas en un terreno de juego exigente. El quiebre del marcador llegó sobre el cierre del primer capítulo, cuando Julián Palacios capitalizó una oportunidad clave para el "Tatengue", enviando a los locales al vestuario con una ventaja parcial que parecía premiar su orden defensivo y su eficacia ante la valla rival.

La reacción Xeneize y el equilibrio definitivo

Tras el descanso, el conjunto de la Ribera salió al campo con una postura marcadamente más agresiva. La urgencia por revertir la desventaja se tradujo en una mayor tenencia de balón y una presión constante sobre la última línea de Unión. La insistencia tuvo su recompensa a los 11 minutos de la etapa complementaria, cuando Miguel Merentiel logró conectar una acción ofensiva para establecer el 1 a 1 definitivo. Este tanto no solo le otorgó el empate a los visitantes, sino que inyectó un nuevo ritmo a la contienda, convirtiendo los minutos restantes en un ida y vuelta constante donde la victoria pudo haberse inclinado para cualquier bando, dependiendo de la precisión en los metros finales.

Duelo de arqueros: los responsables de la paridad

A pesar de la vocación ofensiva que ambos equipos exhibieron durante gran parte del complemento, el marcador no volvió a alterarse gracias a las actuaciones determinantes de los guardametas, quienes se transformaron en las figuras excluyentes del encuentro. Por un lado, Matías Mansilla, el portero local, se erigió como una muralla infranqueable en los momentos críticos, frustrando en reiteradas ocasiones las intenciones de Boca de llevarse los tres puntos de Santa Fe. Su capacidad de respuesta ante los embates finales fue fundamental para que el "Tatengue" lograra sostener la igualdad. Por otro lado, en el arco del conjunto Xeneize, Agustín Marchesín intervino con solvencia ante las arremetidas constantes de Unión, brindando la seguridad necesaria para que la visita no sufriera una derrota que, por momentos, parecía posible debido al ritmo intenso que imponía el dueño de casa.

El resultado final, tras los goles de Palacios y Merentiel, deja a ambos equipos con la mirada puesta en la continuidad del torneo, sabiendo que cada punto sumado en esta etapa es vital para asegurar un lugar en la fase final del certamen.