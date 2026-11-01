Boca venció a River, que terminó con dos menos, en un superclásico polémico

Boca Juniors derrotó 1-0 a River Plate en La Bombonera, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026, en un encuentro que tuvo como protagonistas tanto al único gol de la tarde como a las dos expulsiones sufridas por el conjunto millonario. El equipo dirigido por Rodolfo "el Vasco" Arruabarrena aprovechó la superioridad numérica y consiguió una victoria que le permitió recuperar la cima de la tabla anual.

El resultado se definió con una conquista del defensor Lautaro Di Lollo, quien convirtió de cabeza a los 27 minutos del primer tiempo. La jugada llegó después de un tiro de esquina ejecutado por el colombiano Sebastián Villa, cuyo centro encontró al defensor de Boca en una posición favorable para conectar el envío y establecer el 1-0.

River, conducido por Leonardo Ponzio, afrontó buena parte del encuentro en inferioridad numérica. La primera expulsión llegó a los nueve minutos, cuando Lucas Martínez Quarta recibió la tarjeta roja directa por una infracción sobre Miguel Merentiel. Más tarde, a diez minutos del final, Gonzalo Montiel también fue expulsado por un durísimo planchazo sobre Lautaro Blanco.

De esta manera, el Millonario terminó el Superclásico con nueve futbolistas, luego de perder a dos defensores en distintas acciones que generaron controversia y fuertes reclamos. Boca, en cambio, consiguió sostener la ventaja obtenida durante la primera etapa y celebró una victoria por la mínima diferencia ante su histórico rival.

La expulsión de Martínez Quarta condicionó el comienzo

El partido tuvo un episodio determinante cuando apenas habían transcurrido nueve minutos. Lucas Martínez Quarta derribó a Miguel Merentiel, quien avanzaba hacia el arco rival en una situación que podía dejarlo con posibilidades concretas de llegar al gol.

La acción se produjo cuando el defensor de River intentó frenar al delantero uruguayo mediante un agarrón y una infracción sin pelota. En primera instancia, el árbitro Nicolás Ramírez no sancionó la jugada y permitió que continuara el desarrollo del encuentro. Sin embargo, desde la cabina del VAR llegó el llamado para que revisara lo ocurrido.

Después de observar las imágenes en el monitor ubicado a un costado del campo de juego, Ramírez modificó su decisión inicial y mostró la tarjeta roja directa al defensor millonario. La expulsión dejó a River con diez jugadores cuando todavía quedaba prácticamente todo el partido por delante.

La revisión arbitral se convirtió así en uno de los primeros focos de discusión del Superclásico. La jugada sobre Merentiel tuvo consecuencias deportivas inmediatas para River, que debió reorganizarse para continuar el encuentro con un futbolista menos.

La superioridad numérica de Boca quedó planteada desde el comienzo y el equipo de Arruabarrena encontró una oportunidad para asumir el protagonismo y buscar el arco rival. La expulsión también condicionó el desarrollo posterior, ya que el conjunto de Ponzio tuvo que afrontar el resto del encuentro con una desventaja en la cantidad de jugadores disponibles.

Di Lollo apareció a los 27 minutos y puso el 1-0

Con River jugando con diez hombres, Boca consiguió transformar esa ventaja numérica en el primer gol del partido. A los 27 minutos del primer tiempo, Lautaro Di Lollo se impuso en el área rival y conectó de cabeza un centro enviado desde el tiro de esquina por Sebastián Villa.

El defensor xeneize le ganó la posición a Rivero y realizó un buen testazo que terminó dentro del arco millonario. La conquista estableció el 1-0 y desató la celebración del conjunto local, que encontró en una pelota detenida la posibilidad de abrir el marcador.

La participación de Villa fue determinante en la construcción de la jugada. El colombiano ejecutó el córner y colocó el centro que Di Lollo logró conectar para convertir el único tanto de la tarde.

El gol le permitió a Boca pasar al frente en un encuentro que ya había comenzado condicionado por la expulsión de Martínez Quarta. A partir de ese momento, River quedó obligado a intentar sostenerse en el partido mientras buscaba una oportunidad para modificar el resultado.

El equipo del Vasco Arruabarrena, por su parte, consiguió la ventaja que buscaba y pasó a tener el resultado a su favor. El cabezazo de Di Lollo terminó siendo decisivo para definir el clásico, ya que ninguna otra conquista modificó el marcador.

Montiel también vio la roja y River terminó con nueve

Cuando faltaban diez minutos para terminar el encuentro, el Superclásico sumó una segunda expulsión que profundizó las dificultades de River. Gonzalo Montiel recibió la tarjeta roja directa después de cometer una durísima infracción sobre Lautaro Blanco.

El defensor millonario protagonizó una acción de extrema dureza, descrita como un planchazo o patadón sobre el futbolista de Boca. Nicolás Ramírez decidió expulsarlo directamente, sin que fuera necesaria una segunda amonestación.

La salida de Montiel dejó al equipo de Ponzio con apenas nueve jugadores. River ya había perdido a Martínez Quarta durante la primera etapa y, con esta nueva tarjeta roja, sufrió una segunda baja defensiva que agravó su situación en el tramo final del partido.

Las dos expulsiones se transformaron en uno de los aspectos más relevantes del encuentro. La primera ocurrió a los nueve minutos, luego de la revisión del VAR por la infracción sobre Merentiel; la segunda llegó diez minutos antes del cierre, por la acción de Montiel sobre Blanco.

El conjunto millonario debió completar el Superclásico con dos hombres menos, mientras Boca intentaba administrar la ventaja conseguida con el gol de Di Lollo.

Un resultado que le permitió a Boca recuperar la cima anual

La victoria tuvo una importancia adicional para Boca dentro de sus objetivos deportivos en el Torneo Clausura. Con el triunfo por 1-0 en condición de local, el Xeneize logró quedarse con el Superclásico y recuperar la cima de la tabla anual.

El encuentro correspondió a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026 y enfrentó a dos equipos que llegaban a esta instancia con objetivos concretos dentro de la competencia. La rivalidad histórica entre Boca y River volvió a concentrar la atención del fútbol argentino, en un partido que tuvo como escenario la Bombonera y que terminó con una diferencia mínima en el marcador.