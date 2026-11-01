Superclásico caliente: Gonzalo Montiel fue el segundo expulsado en el Millonario

El Superclásico entre Boca y River sumó otro episodio de tensión cuando Gonzalo Montiel fue expulsado por el árbitro Nicolás Ramírez y dejó al conjunto millonario con apenas nueve jugadores en el campo de juego. La decisión se produjo a diez minutos del final del encuentro, luego de una durísima infracción del defensor sobre Lautaro Blanco que el juez sancionó con tarjeta roja directa.

La expulsión de Montiel representó un nuevo golpe para River, que ya afrontaba el partido con un futbolista menos debido a la salida anticipada de Lucas Martínez Quarta. De esta manera, el equipo perdió a dos defensores por tarjeta roja durante el desarrollo del Superclásico y quedó en una situación numérica todavía más complicada frente a Boca.

La acción protagonizada por Montiel volvió a colocar al arbitraje de Nicolás Ramírez en el centro de la escena. El lateral del Millonario cometió una infracción de extrema dureza sobre Blanco y el árbitro decidió mostrarle directamente la tarjeta roja, sin recurrir a una segunda amonestación.

El episodio incrementó la tensión de un encuentro que ya venía atravesado por controversias arbitrales. La primera expulsión, la de Martínez Quarta, había generado fuertes cuestionamientos desde el lado de River. Con la segunda tarjeta roja, el malestar del plantel millonario con las decisiones de Ramírez sumó un nuevo capítulo.

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El patadón sobre Blanco y la decisión de Ramírez

La jugada que terminó con la expulsión de Montiel se produjo cuando faltaban diez minutos para el cierre del partido. El defensor de River le propinó un patadón a Lautaro Blanco, una infracción que fue considerada por Nicolás Ramírez como merecedora de expulsión directa.

La decisión arbitral dejó al equipo de Núñez con nueve futbolistas y profundizó las dificultades que ya enfrentaba por la inferioridad numérica. Montiel, conocido como Cachete, tuvo que abandonar el campo de juego luego de que el juez le mostrara la tarjeta roja.

La sanción tuvo un efecto inmediato sobre la conformación del equipo, que perdió a otro integrante de su línea defensiva en un tramo decisivo del encuentro. La salida de Montiel se sumó a la de Martínez Quarta y dejó expuesta la dimensión de las dos expulsiones que sufrió River durante el Superclásico.

El episodio también alimentó los reclamos del plantel millonario contra el arbitraje. Las decisiones de Ramírez ya habían generado controversia desde el comienzo del partido y la nueva expulsión amplió el malestar de los futbolistas de River.

Martínez Quarta había sido el primer expulsado

La expulsión de Montiel no fue un hecho aislado dentro del desarrollo del encuentro. Antes, Lucas Martínez Quarta había recibido la tarjeta roja durante el primer tiempo, por una infracción sobre Miguel Merentiel que fue revisada a partir de la intervención del VAR.

Aquella primera decisión dejó a River con diez jugadores cuando todavía quedaba una parte importante del partido por disputar. La segunda expulsión, en cambio, llegó a diez minutos del final y redujo el equipo a nueve integrantes.

Así, el Millonario perdió a dos defensores por tarjeta roja en un mismo Superclásico. La secuencia de ambas sanciones se convirtió en uno de los aspectos centrales de un encuentro que estuvo marcado por las decisiones arbitrales y las protestas del conjunto visitante.

La acumulación de expulsiones también modificó las condiciones en las que River debió afrontar el tramo final. Después de jugar buena parte del partido con diez hombres, el equipo tuvo que continuar con nueve tras la infracción de Montiel sobre Blanco.

La furia de River sumó otro capítulo

El malestar del plantel millonario con el arbitraje de Nicolás Ramírez se profundizó con la segunda expulsión. Las dos tarjetas rojas recibidas durante el partido dejaron a River con nueve futbolistas y alimentaron una controversia que seguramente tendrá repercusiones después del encuentro.

La primera sanción había generado cuestionamientos por la intervención del VAR y la revisión de la jugada sobre Merentiel. La segunda llegó por el patadón de Montiel sobre Blanco y fue resuelta directamente por Ramírez con una tarjeta roja.

De esta manera, el Superclásico sumó un nuevo episodio de tensión en su tramo final. River perdió a Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, dos defensores expulsados en el mismo partido, mientras Boca celebraba el gol de Di Lollo, que constituía la única conquista registrada hasta ese momento.

Con nueve jugadores en el campo, el Millonario debió afrontar los últimos minutos de un encuentro que quedó atravesado por las expulsiones, los reclamos y la furia de sus futbolistas contra las decisiones arbitrales.