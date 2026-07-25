Colapinto quedó 14° en la última práctica libre del GP de Hungría y buscará mejorar en la clasificación

Franco Colapinto finalizó en el 14° puesto durante la tercera práctica libre del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, en una sesión en la que Alpine trabajó intensamente para mejorar el rendimiento del monoplaza de cara a la clasificación.

El piloto argentino llegaba al último entrenamiento tras un viernes complicado en el Hungaroring, donde cedió su auto a Paul Aron en la primera práctica y sufrió un accidente durante la segunda sesión. En esta oportunidad, el objetivo fue encontrar una mejor puesta a punto para afrontar el resto del fin de semana.

Colapinto registró un tiempo de 1:19.771, quedando apenas 30 milésimas por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly, y muy lejos del mejor registro de la tanda.

El más rápido volvió a ser Lando Norris, quien lideró la sesión con un tiempo de 1:17.939. Detrás finalizaron Lewis Hamilton, a 117 milésimas, y Andrea Kimi Antonelli, que completó el podio de la práctica.

Colapinto avanzó a la Q2

En la clasificación, el argentino logró superar el primer corte y avanzó a la segunda tanda con el 14° mejor tiempo, mientras que el último clasificado fue Fernando Alonso con un registro de 1:20.126, apenas 107 milésimas por delante de Ollie Bearman, quien quedó eliminado.

Los pilotos que no lograron superar la Q1 fueron Sergio "Checo" Pérez, Valtteri Bottas, Lance Stroll, Alex Albon, Carlos Sainz y Ollie Bearman.

Aunque ambos Alpine consiguieron avanzar, quedaron lejos del rendimiento necesario para pelear por los primeros diez lugares. El corte para ingresar al Top 10 quedó en manos de Gabriel Bortoleto, con un tiempo de 1:19.096.

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